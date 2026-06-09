In Lombardia la prima edizione della certificazione di Latino: quasi duemila i candidati e tre su quattro promossi al livello base

Sono stati quasi duemila gli studenti che hanno partecipato alla prima edizione lombarda della Certificazione di Lingua Latina. Un debutto che ha raccolto adesioni ben oltre le aspettative, con 2.067 iscritti provenienti da 12 province e 1.879 candidati che hanno effettivamente sostenuto le prove, pari al 90,9% degli iscritti.

L’iniziativa, che punta a certificare le competenze linguistiche in latino secondo livelli progressivi, ha coinvolto soprattutto studenti dei licei classici e scientifici, confermando l’interesse verso una disciplina che continua a rappresentare un pilastro della formazione umanistica.

Livello A: promossi oltre sette studenti su dieci

La prova più partecipata è stata quella di livello A, alla quale hanno preso parte 1.450 candidati. Di questi, 706 hanno conseguito il livello A1 e 356 il livello A2. Complessivamente, dunque, 1.062 studenti hanno superato la prova, pari al 73,3% dei presenti. I candidati che non hanno raggiunto la soglia richiesta sono stati invece 388.

Tra gli indirizzi di studio, il gruppo più numeroso era rappresentato dagli studenti del liceo classico, con 742 candidati, seguiti dai 591 del liceo scientifico. Più contenuta la partecipazione dei licei delle scienze umane (104 studenti) e dei linguistici (13).

Guardando ai risultati, il liceo classico ha registrato 576 promossi (350 A1 e 226 A2) e 164 non promossi. Nei licei scientifici i candidati che hanno superato la prova sono stati 425 (308 A1 e 117 A2), mentre 166 non hanno raggiunto la certificazione. Nelle scienze umane i promossi sono stati 49 contro 55 non promossi, mentre nei licei linguistici 10 studenti hanno ottenuto la certificazione e 3 non l’hanno superata.

Livello B1: prova più selettiva

Molto più impegnativa si è rivelata la certificazione intermedia B1. Su 398 candidati presenti, soltanto 116 hanno ottenuto il livello richiesto, mentre 282 non hanno superato la prova. Il tasso di successo si è fermato al 29,1%.

Anche in questo caso la maggior parte dei partecipanti proveniva dal liceo classico: 317 studenti, dei quali 93 promossi e 224 non promossi. Nei licei scientifici hanno ottenuto la certificazione 20 candidati su 70 complessivi (50 non promossi). Nelle scienze umane i promossi sono stati 2 e i non promossi 5. Un solo candidato proveniente da altri indirizzi ha superato la prova, mentre 3 non hanno raggiunto la soglia prevista.

Livello B2: la sfida più difficile

La certificazione di livello avanzato B2 ha coinvolto soltanto 31 candidati. Dieci studenti hanno raggiunto il livello B2, mentre altri 16, pur non centrando l’obiettivo massimo, hanno comunque ottenuto la certificazione B1. Solo cinque candidati non hanno superato alcuna soglia.

La prova è stata sostenuta quasi esclusivamente da studenti del liceo classico: 9 hanno conseguito il B2, 11 il B1 e 4 non hanno superato la prova. Nel liceo scientifico si registra un solo B2, quattro certificazioni B1 e un candidato non promosso.

Il latino continua ad attrarre studenti

I dati della prima edizione lombarda mostrano una partecipazione elevata e risultati differenziati a seconda del livello di difficoltà. Se il livello A ha visto quasi tre studenti su quattro ottenere una certificazione, il B1 si è confermato particolarmente selettivo. Al tempo stesso, i risultati del B2 evidenziano la presenza di una fascia di studenti in grado di raggiungere competenze avanzate nella lingua latina.

Numeri che raccontano una scuola nella quale il latino continua a suscitare interesse e a rappresentare una competenza da valorizzare anche attraverso percorsi di certificazione formalmente riconosciuti.