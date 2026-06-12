In piazza a Gallarate 260 bambini delle scuole primarie in concerto con il Coro Divertimento Vocale

Arriva il momento del concerto estivo del Coro Divertimento Vocale sul sagrato della basilica di Santa Maria Assunta: appuntamento amato dai gallaratesi, quest’anno celebra anche i trent’anni del coro diretto dal maestro Carlo Morandi.

Protagonisti dell’evento- sabato 20 giugno alle 21 – saranno anche 260 bambini delle scuole primarie di Gallarate, coinvolti in un progetto che ha unito istituti scolastici, insegnanti, famiglie e realtà del territorio.

La particolarità di quest’anno è subito svelata dall’assessora alla Cultura Claudia Mazzetti, che ha ricordato le collaborazioni costruite negli anni con il Coro Divertimento Vocale. «Quest’anno le protagoniste sono le scuole primarie della città. Non tutte hanno un coro, ma hanno risposto subito presente alla proposta del maestro Morandi», ha detto.

«In tarda primavera ci siamo ritrovati e ci siamo chiesti come caratterizzare quest’anno» ha spiegato Morandi nella confrenza stampa in municipio. «Abbiamo scelto di coinvolgere le scuole. I dirigenti degli istituti comprensivi hanno detto subito di sì e poi abbiamo proseguito con le insegnanti, scoprendo il lavoro strepitoso che viene svolto ogni giorno».

Il progetto ha raccolto un’adesione superiore alle aspettative, tanto da richiedere un importante lavoro organizzativo anche sotto il profilo della sicurezza. «Non ci aspettavamo una partecipazione così grande», conferma Ombretta Sanfilippo, docente dell’istituto comprensivo Gerolamo Cardano ma anche corista del Divertimento Vocale.

Coinvolti gli istituti comprensivi Ponti, Gerolamo Cardano e Majno, oltre al Coretto Girandola e al Piccolo Coro Batticuore di Samarate. In totale saranno presenti circa 260 bambini provenienti da numerose classi delle scuole Marconi di Crenna, Manzoni Madonna in Campagna, De Amicis di Sciarè, Battisti di Arnate, Leonardo Da Vinci di Ronchi, Don Milani di Moriggia e Dante Alighieri del centro cittadino.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’inclusione. Nel percorso hanno avuto un ruolo importante anche i docenti di sostegno, contribuendo a rendere l’esperienza accessibile e partecipata da tutti gli alunni coinvolti.

Tra gli ospiti ci sarà anche il Piccolo Coro Batticuore di Samarate, presente per il terzo anno consecutivo. «Bambini e ragazzi hanno sempre bisogno di stimoli e il canto condiviso con altri cori è un’esperienza preziosa», sottolinea la direttrice Stefania Viola.

Durante la serata porteranno il loro saluto anche Roberta Maurino e Marusca Bianco della Rsa Camelot 3SG, insieme alle altre realtà cittadine, comprese le altre case di riposo, che negli anni passati sono state coinvolte nelle attività promosse dal coro.

L’appuntamento rappresenta così non solo una festa per i trent’anni del Divertimento Vocale, ma anche un’occasione per mostrare il valore educativo e sociale del canto corale, capace di mettere insieme generazioni diverse e costruire relazioni all’interno della comunità.