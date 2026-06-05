In piazza a Varese per la Palestina: “Rompiamo il Silenzio”
Sabato 6 giugno appuntamento in piazza del Garibaldino per un’iniziativa di sensibilizzazione e solidarietà con il popolo palestinese
“Rompiamo il Silenzio” è il titolo dell’iniziativa in programma sabato 6 giugno dalle 16.30 alle 17.30 in piazza del Garibaldino a Varese.
I promotori invitano cittadini e associazioni a partecipare per esprimere vicinanza al popolo palestinese e denunciare le violenze in corso nella Striscia di Gaza. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica, ribadendo valori di uguaglianza, giustizia e diritti umani.
“Le nostre voci sono necessarie per rompere il silenzio”, affermano gli organizzatori, che chiedono una presenza numerosa e un impegno concreto nella difesa della pace e della dignità dei popoli oppressi.
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