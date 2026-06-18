Gallarate
In piazza Libertà a Gallarate il concerto dei 30 anni del Coro Divertimento Vocale
Una serata dedicata alla musica corale e alla partecipazione collettiva anima il centro cittadino con uno spettacolo che celebra una delle realtà associative più longeve del territorio
- Assessorato alle Attività Formative
- comune di gallarate
- concerto
- coro
- coro divertimento vocale
- cultura
- eventi estivi
- Istituto Comprensivo Dante
- Istituto Comprensivo Gerolamo Cardano
- Istituto Comprensivo Ponti
- musica corale
- spettacolo musicale
- weekend
- carlo morandi
- Pietro Di Bari
Il Coro Divertimento Vocale celebra i suoi primi trent’anni di attività con un grande concerto all’aperto nel cuore di Gallarate. L’appuntamento è in programma sabato 20 giugno alle 21 in piazza Libertà, per una serata che vuole ripercorrere la storia del gruppo attraverso musica, amicizia e spirito di aggregazione.
L’iniziativa è promossa con il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Formative del Comune di Gallarate e rappresenta uno degli appuntamenti di inizio estate dedicati alla musica corale in città.
Trent’anni di amicizia e allegria
Il titolo dell’evento, “Divertimento in Coro”, richiama la filosofia che ha accompagnato il Coro Divertimento Vocale fin dalla sua nascita: fare musica insieme valorizzando il piacere della condivisione e della partecipazione.
Lo spettacolo celebra infatti i 30 anni di attività del coro, un traguardo importante che verrà raccontato attraverso un repertorio pensato per coinvolgere il pubblico e ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della storia dell’ensemble.
A dirigere il concerto sarà Carlo Morandi, mentre la regia è affidata a Pietro Di Bari.
Un evento nel centro di Gallarate
La cornice scelta per la serata è piazza Libertà, uno degli spazi più rappresentativi del centro cittadino. Il concerto inizierà alle ore 21 e sarà l’occasione per riunire coristi, sostenitori e cittadini in una festa dedicata alla musica.
L’evento vede inoltre la collaborazione degli Istituti Comprensivi Dante, Gerolamo Cardano e Ponti, coinvolti nell’iniziativa a testimonianza del legame tra il coro e il territorio.
Il programma della serata
- Concerto “Divertimento in Coro”
- Celebrazione dei 30 anni del Coro Divertimento Vocale
- Direzione musicale di Carlo Morandi
- Regia di Pietro Di Bari
- Collaborazione con gli Istituti Comprensivi Dante, Gerolamo Cardano e Ponti
Informazioni utili
L’appuntamento è in programma sabato 20 giugno alle ore 21 in piazza Libertà a Gallarate. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali del Coro Divertimento Vocale e del Comune di Gallarate.