In piazza Libertà a Gallarate il concerto dei 30 anni del Coro Divertimento Vocale

Il Coro Divertimento Vocale celebra i suoi primi trent’anni di attività con un grande concerto all’aperto nel cuore di Gallarate. L’appuntamento è in programma sabato 20 giugno alle 21 in piazza Libertà, per una serata che vuole ripercorrere la storia del gruppo attraverso musica, amicizia e spirito di aggregazione.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Formative del Comune di Gallarate e rappresenta uno degli appuntamenti di inizio estate dedicati alla musica corale in città.

Trent’anni di amicizia e allegria

Il titolo dell’evento, “Divertimento in Coro”, richiama la filosofia che ha accompagnato il Coro Divertimento Vocale fin dalla sua nascita: fare musica insieme valorizzando il piacere della condivisione e della partecipazione.

Lo spettacolo celebra infatti i 30 anni di attività del coro, un traguardo importante che verrà raccontato attraverso un repertorio pensato per coinvolgere il pubblico e ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della storia dell’ensemble.

A dirigere il concerto sarà Carlo Morandi, mentre la regia è affidata a Pietro Di Bari.

Un evento nel centro di Gallarate

La cornice scelta per la serata è piazza Libertà, uno degli spazi più rappresentativi del centro cittadino. Il concerto inizierà alle ore 21 e sarà l’occasione per riunire coristi, sostenitori e cittadini in una festa dedicata alla musica.

L’evento vede inoltre la collaborazione degli Istituti Comprensivi Dante, Gerolamo Cardano e Ponti, coinvolti nell’iniziativa a testimonianza del legame tra il coro e il territorio.

Il programma della serata

Concerto “Divertimento in Coro”

Celebrazione dei 30 anni del Coro Divertimento Vocale

Direzione musicale di Carlo Morandi

Regia di Pietro Di Bari

Collaborazione con gli Istituti Comprensivi Dante, Gerolamo Cardano e Ponti

Informazioni utili

L’appuntamento è in programma sabato 20 giugno alle ore 21 in piazza Libertà a Gallarate. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali del Coro Divertimento Vocale e del Comune di Gallarate.