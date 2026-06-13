In tanti per Cecilia Strada alla Schiranna: “Il nostro compito è non smettere mai di lottare”
Oltre un centinaio i partecipanti all’incontro "Restiamo umani. Cosa resta quando i diritti arretrano", che ha visto come protagoniste l’europarlamentare e la segretaria provinciale del Partito Democratico, Alice Bernardoni
Un successo straordinario. È quello registrato alla Festa de l’Unità della Schiranna per l’incontro “Restiamo umani. Cosa resta quando i diritti arretrano”, che ha visto come protagoniste l’europarlamentare Cecilia Strada e la segretaria provinciale del Partito Democratico, Alice Bernardoni. Oltre cento persone hanno affollato lo spazio dibattiti, tanto che il tendone della sala Prati non è bastato a contenere il pubblico. Un segnale forte che testimonia la grande attenzione del territorio verso un dibattito che ha attraversato i confini, partendo dalle realtà locali della nostra provincia per arrivare ai grandi scenari internazionali.
Il dialogo è partito proprio dalle tappe più vicine, toccando le recenti visite istituzionali di Cecilia Strada nel carcere di Busto Arsizio, argomento di un suo recente intervento al Parlamento Europeo, e nei CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio). Da lì, il focus si è spostato sul ruolo dell’Unione Europea e sulla necessità di ridefinire le politiche migratorie.
A questo proposito, la segretaria provinciale Alice Bernardoni ha ribadito la linea del Partito:“Il nostro modello non è e non sarà mai quello di un’Europa respingente. Vogliamo un’Europa che accoglie, capace di creare percorsi legali, sicuri e dignitosi per tutte quelle persone che si trovano costrette a fuggire dai propri paesi d’origine per motivi drammatici. Dover aggiungere sedie perché la sala Prati era ormai colma dimostra che quando si parla di questi temi con serietà, i cittadini rispondono. Questo successo lo dobbiamo all’energia della nostra comunità e allo straordinario lavoro dei volontari.”
La discussione ha poi toccato il dramma della Palestina, affrontando il tema dei diritti negati e delle barbarie commesse sui civili a Gaza e in Cisgiordania. Nonostante la durezza dei temi, la serata si è chiusa con un forte messaggio di speranza e di attivismo. L’europarlamentare Cecilia Strada ha voluto lanciare un appello alla mobilitazione collettiva:“Anche nei luoghi più disperati di Gaza e della Cisgiordania ci sono bambini che continuano a credere nel futuro, che sognano di diventare grandi per risolvere i problemi e costruire la pace. Se ci credono loro, dobbiamo continuare a crederci anche noi. Il nostro compito è non smettere mai di lottare: dobbiamo farlo scendendo in piazza, sostenendo chi ci rappresenta nelle istituzioni e mantenendo viva quella stessa determinazione che ci ha mossi in passato, come nelle settimane della Global Sumud Flotilla. Vedere una partecipazione così calorosa a Varese ci dice che la strada è quella giusta.”
LA FESTA CONTINUA: TORNA LA BALERA A GRANDE RICHIESTA
La Festa de l’Unità della Schiranna, in via Vigevano 26 a Varese, non si ferma e, accanto alla politica e all’approfondimento, si prepara a riaccendere la musica e il divertimento. A grande richiesta, infatti, questo weekend – sabato e domenica – così come il prossimo, ritorna la tradizionale e amatissima balera della Festa de l’Unità. Saranno serate di musica, ballo e socialità per tutte le età.
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