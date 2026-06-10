In Valtravaglia il 28 giugno aperture serali delle chiese tra arte, storia e fede

Il 28 giugno nuova tappa dell’iniziativa “Chiese aperte, tra arte e fede”, il progetto che invita residenti e visitatori a scoprire alcuni dei più significativi edifici religiosi della Valtravaglia attraverso aperture straordinarie e visite guidate dedicate ai loro tesori artistici.

Dopo il positivo riscontro dei primi appuntamenti, l’iniziativa si arricchisce con una nuova importante adesione. Grazie alla disponibilità del sindaco di Germignaga, Renzo Fazio, entra infatti nel percorso di visita anche la chiesa di San Giovanni Battista, situata accanto al cimitero del paese e antica parrocchiale della comunità germignaghese.

Un nuovo tassello nel percorso tra arte sacra e territorio

La proposta coinvolge già le chiese di San Genesio e San Giorgio a Sarigo e quella di Santa Veronica a Castelveccana, luoghi che custodiscono importanti testimonianze artistiche e in particolare preziosi cicli di affreschi.

L’ingresso della chiesa di San Giovanni Battista amplia ulteriormente il percorso culturale e spirituale, offrendo l’occasione di conoscere un edificio che negli ultimi anni è stato oggetto di interventi di recupero e valorizzazione.

Particolarmente significativa è stata la scoperta di un affresco raffigurante una Madonna sulla facciata della chiesa, rimasto nascosto per decenni e riportato alla luce grazie ai recenti lavori di restauro.

La presentazione del restauro a Germignaga

Proprio questo ritrovamento sarà al centro di uno dei momenti più attesi della serata. Alle 20.30, nella chiesa di San Giovanni Battista, verrà infatti presentato il restauro dell’affresco e la pubblicazione che ne racconta il recupero, illustrandone la storia, le caratteristiche artistiche e il lavoro svolto per restituirlo alla comunità.

Un’occasione per approfondire non solo il valore dell’opera, ma anche il significato della tutela del patrimonio storico e religioso locale, elemento fondamentale per conservare la memoria e l’identità del territorio.

Visite guidate nelle chiese della Valtravaglia

Tutte le chiese coinvolte nell’iniziativa saranno aperte al pubblico e visitabili dalle 20 alle 22, con la possibilità di partecipare a visite guidate che accompagneranno i visitatori alla scoperta degli edifici, della loro storia e delle opere d’arte custodite al loro interno.

L’iniziativa conferma l’obiettivo di coniugare valorizzazione culturale, conoscenza del territorio e dimensione spirituale, offrendo un’occasione per riscoprire luoghi spesso poco conosciuti ma ricchi di storia, arte e tradizione.