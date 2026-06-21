“In Varese we trust”: la campagna de Il Basket siamo noi riparte insieme agli abbonamenti della Openjobmetis

I tifosi dell’associazione Il Basket siamo noi, realtà nata nel 2016 per sostenere attivamente la Pallacanestro Varese, aprono i banchetti per il rinnovo delle quote. A partire da domani, lunedì 22 giugno, prende infatti il via ufficiale la campagna associativa Bsn valida per la stagione sportiva 2026-27. I volontari del gruppo accoglieranno gli iscritti e i cittadini direttamente all’interno del palazzetto cittadino, in concomitanza temporale con i giorni stabiliti per l‘avvio della vendita dei biglietti stagionali del club biancorosso.

La presenza della postazione all’interno dell’impianto copre l’intero arco della campagna abbonamenti della squadra. «Dieci anni di lavoro, progetti concreti, una comunità di 500 persone: questo è Basket Siamo Noi» è il commento del consiglio direttivo, che ha scelto come motto In Varese we trust, un calco dal famoso motto stelle strisce presente sul dollaro.

LE TRE TIPOLOGIE D’ABBONAMENTO: OPEN, SILVER E GOLD

La struttura del tesseramento di quest’anno prevede tre formule distinte, con quote e benefici crescenti per i soci. Il livello d’ingresso si chiama Open, ha un costo di 25 euro all’anno ed è accompagnato dalla dicitura «Entro nella community». Questa opzione comprende una serata di Voci dal Campo, due sessioni di Open Practice, l’accesso agli eventi del gruppo, il Bsn Carnet con dieci buoni utilizzabili in attività commerciali e l’accumulo di punti loyalty Pallacanestro Varese partecipando alle attività del sodalizio.

La seconda proposta è la quota Silver, fissata a 70 euro all’anno sotto lo slogan «Sempre e comunque». La formula include la t-shirt esclusiva con la scritta della campagna, cinque serate di Voci dal Campo, tre sessioni di Open Practice e tre appuntamenti esclusivi con il direttivo e con ospiti di riferimento per sessioni aperte di domande e confronto diretto. A queste attività si aggiungono l’invito omaggio per il docufilm su Carlo Recalcati, l’accesso prioritario agli eventi, il carnet a valore maggiorato e i punti fedeltà per la squadra. La proposta di vertice è rappresentata dal pacchetto Gold, commercializzato a 250 euro all’anno sotto il titolo «Vivo da protagonista esperienze esclusive». I soci che scelgono questa formula beneficiano del parcheggio riservato per i primi 90 iscritti, di cinque serate esclusive di Voci dal Campo e di una serata “Master Chef” con i giocatori e i membri dello staff tecnico. La quota include inoltre la Membership Platinum Pallacanestro Varese dal valore originario di 109 euro, tre sessioni di domande aperte con la dirigenza, il biglietto omaggio per il docufilm di Recalcati, il carnet in versione premium e i punti fedeltà della squadra.

DOVE E QUANDO

Il calendario per sottoscrivere i moduli si articola su due blocchi settimanali. La prima finestra per la raccolta delle firme va dal 22 al 27 giugno, mentre il secondo turno di aperture è programmato dal 29 giugno al 4 luglio.

Gli orari degli sportelli al pubblico seguono una precisa suddivisione nei giorni della settimana. Da lunedì a venerdì la postazione dei tifosi è accessibile nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Il sabato la disponibilità si estende a due fasce orarie, con l’apertura mattutina dalle 10 alle 13 e il turno pomeridiano dalle 14 alle 17.

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