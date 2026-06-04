In viaggio tra cultura e colori: l’arte unisce i bambini di Morosolo e gli ospiti della Rsa Cardinal Colombo

Un percorso d’incontro generazionale e sociale mediato dal linguaggio universale dell’arte. Questa mattina (giovedì 4 giugno), alla presenza degli alunni e degli insegnanti del plesso scolastico, è stata ufficialmente inaugurata la mostra conclusiva del progetto “L’arte nel mondo: in viaggio tra cultura e colori”.

L’iniziativa ha visto la collaborazione attiva tra i residenti della Rsa Cardinal Colombo, i ragazzi della cooperativa sociale Il Millepiedi e gli alunni della classe terza della scuola primaria “A. Manzoni” di Morosolo.

Sette mesi di laboratori condivisi

Il progetto ha preso il via nel mese di ottobre e si è sviluppato con cadenza regolare fino a maggio all’interno del salone polifunzionale della residenza sanitaria assistenziale. Lo scopo principale dei laboratori è stato quello di stimolare la conoscenza reciproca e l’abbattimento delle barriere relazionali tra i bambini, gli anziani della struttura e i giovani adulti della cooperativa, utilizzando la manipolazione, il disegno e l’espressione cromatica come terreno comune di dialogo.

Nel corso dei sette mesi di attività, i partecipanti hanno intrapreso un ideale viaggio geografico e temporale attraverso la storia dell’arte mondiale. Il percorso didattico e creativo ha toccato tappe significative:

Gli studi e le invenzioni di Leonardo da Vinci

La luce e le sfumature degli impressionisti francesi

Lo studio dei volumi attraverso le maschere tradizionali africane

L’estetica orientale con la celebre onda del maestro giapponese Hokusai

I linguaggi contemporanei della Pop Art di Andy Warhol

I segni e i significati della tradizione dell’arte aborigena

Un incontro di abilità differenti

Al di là del valore didattico e dei manufatti realizzati, il nucleo dell’esperienza si è concentrato sulla dinamica di inclusione che ha caratterizzato ogni singolo incontro. Il lavoro di squadra ha permesso di accostare sensibilità e abilità differenti, valorizzando il contributo di ciascun partecipante – dalle capacità motorie dei bambini all’esperienza dei più anziani, fino alla specificità dei ragazzi del Millepiedi – all’interno di un clima di collaborazione e scambio continuo.

Orari di apertura della mostra

L’esposizione collettiva, che raccoglie tutti i lavori eseguiti durante l’anno scolastico, rimarrà allestita e aperta al pubblico all’interno del Salone Polifunzionale della Rsa Cardinal Colombo (situata a Morosolo). La mostra è visitabile liberamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.