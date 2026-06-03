Inarzo ospita una serata della rassegna “Di cielo e di terra”: cinema all’aperto sulla biodiversità tra Palude Brabbia e Mediterraneo

Venerdì 5 giugno in piazza Concilio Ecumenico una serata gratuita della rassegna “Di cielo e di terra”, promossa con Lipu e Comune di Inarzo

Venerdì 5 giugno, alle 21.15, piazza Concilio Ecumenico a Inarzo ospita una nuova tappa della rassegna cinematografica “Di cielo e di terra”, con la proiezione di due documentari dedicati alla biodiversità.

L’appuntamento, proposto da Lipu e Comune di Inarzo, è libero e gratuito e non richiede prenotazione. In caso di pioggia la serata sarà rinviata a domenica 7 giugno, sempre alle 21.15.

Due viaggi nella natura

Il primo documentario in programma è “Custodi invisibili: rotte per la biodiversità”, di Mattia Nocciola, prodotto in Italia nel 2026. Il film racconta alcune aree della rete Natura 2000 marina tra Italia e Spagna, con attenzione al Mediterraneo, al Falco della Regina e alle pratiche di turismo sostenibile.

A seguire sarà proiettato “Vita da oasi – La fauna della palude”, di Massimo Valerio, prodotto da Lipu con il contributo della Provincia di Varese. Il documentario accompagna il pubblico alla scoperta della Palude Brabbia e delle specie che trovano rifugio in questo prezioso ambiente umido.

La rassegna

La rassegna “Di cielo e di terra”, promossa da Filmstudio90 e patrocinata da associazioni ambientaliste varesine e da diverse realtà del territorio, proseguirà fino al 12 giugno.

I dettagli della serata sono disponibili sul sito della Lipu Palude Brabbia e il programma completo della rassegna sul sito di Filmstudio90.