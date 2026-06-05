Inaugurata la nuova viabilità intorno a piazza San Giulio a Cassano Magnago: più sicurezza, accessibilità e decoro urbano

È stata inaugurata giovedì sera, in occasione della celebrazione del Corpus Domini, la nuova sistemazione della viabilità di piazza San Giulio e delle vie limitrofe a Cassano Magnago. Un intervento che ha interessato la circolazione, la sosta, i percorsi pedonali e l’accessibilità dell’area, con l’obiettivo di rendere uno dei luoghi simbolo della città più sicuro e fruibile.

A spiegare la filosofia del progetto – che ha richiesto un lavoro di mesi in più fasi – è stato l’assessore ai Lavori pubblici Rocco Dabraio, che ha sottolineato come la piazza non debba più essere percepita come «un rettilineo per correre ad alta velocità, ma uno spazio sicuro per tutti».

Tra le principali novità vi è la conferma del limite di velocità a 25 chilometri orari, accompagnata dall’installazione dei cosiddetti “cuscini berlinesi” (nella foto sotto), i dossi rallentatori progettati per indurre gli automobilisti a moderare la velocità. Anche la carreggiata è stata ridisegnata: la larghezza è stata ridotta a tre metri e il tracciato è stato reso meno lineare, una scelta studiata per favorire una guida più prudente.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza dei pedoni. Sono stati infatti realizzati nuovi percorsi dedicati, pensati per garantire spostamenti più comodi e protetti a chi attraversa o frequenta la piazza.

Sul fronte della sosta, l‘amministrazione comunale ha voluto porre un freno ai parcheggi irregolari. Gli stalli sono stati individuati e regolamentati con disco orario da 30 minuti o un’ora, senza ridurre il numero complessivo dei posti auto disponibili. Nei punti più critici sono state inoltre installate fioriere e paletti per impedire la sosta in prossimità degli incroci, davanti ai passi carrai o in corrispondenza della segnaletica. «Meno multe, più prevenzione visiva», ha commentato Dabraio.

L’intervento ha riguardato anche l’aspetto estetico della piazza. È stato effettuato il completo rifacimento della pavimentazione con il ripristino delle storiche bandiere in pietra, mentre le nuove fioriere saranno curate grazie a una collaborazione tra soggetti privati e la Comunità Pastorale attraverso apposite convenzioni.

«Una sinergia splendida tra pubblico e privato, ancora una volta questa città dimostra lo spessore della sua comunità», ha evidenziato l’assessore.

Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche. È stato infatti realizzato un camminamento in pietra che collega la piazza all’ex chiesa di San Giulio, consentendo un accesso più agevole alle persone con disabilità. Contestualmente sono stati eliminati i dislivelli e i gradini presenti nella precedente pavimentazione.

Tra le novità introdotte figura anche il senso unico in via Buttafava, una scelta che ha suscitato alcune polemiche tra i residenti e i cittadini. Secondo l’assessore, si è trattato della soluzione necessaria per conciliare sicurezza, mantenimento dei parcheggi e rispetto delle normative urbanistiche relative alle larghezze minime delle carreggiate e dei percorsi pedonali. «Con il doppio senso di marcia, semplicemente, non c’era lo spazio per attuare quanto ci avevate chiesto», ha spiegato.

L’intervento si inserisce nel percorso di riqualificazione dell’area avviato dall’amministrazione comunale e punta a valorizzare uno spazio centrale della vita cittadina. Non sono mancate le polemiche, per il senso unico e per l’inibizione alla sosta irregolare, ma l’amministrazione rivendica il punto d’equilibrio trovato: «Vi abbiamo ascoltato, ve l’avevamo promessa: piazza San Giulio è tornata più sicura, ordinata e fruibile da tutti i cittadini», ha concluso Dabraio.