Inaugurata la Sala del Sollievo al pronto soccorso di Varese grazie alla donazione da Albizzate

Una stanza dedicata all’accompagnamento nel fine vita, pensata per garantire dignità, riservatezza e vicinanza ai familiari nei momenti più delicati. È la nuova “Sala del Sollievo” del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese, un progetto ad alto valore umano inaugurato ufficialmente grazie alla generosità del territorio. Lo spazio nasce per offrire un ambiente protetto e accogliente, capace di isolare per quanto possibile il dolore dal flusso continuo e frenetico della struttura d’emergenza.

L’intera operazione è stata finanziata grazie alle donazioni raccolte dal Comitato “Camminiamo Insieme”. Il gruppo è nato nel 2024 dal dolore per la perdita di una persona cara, Chiara, con l’obiettivo di trasformare quell’esperienza in un impegno concreto a favore della solidarietà, della cura e del sostegno ai più fragili, per poi costituirsi ufficialmente in Comitato nel febbraio 2025. Dopo un confronto con la dottoressa Francesca Cortellaro, il gruppo ha scelto di concentrare i propri sforzi su questa necessità del Pronto Soccorso varesino, donando anche diversi ausili destinati al reparto di Geriatria.

Un ambiente accogliente tra arredi e arte

La nuova stanza è stata allestita nei minimi dettagli per garantire il massimo comfort in frangenti così complessi. All’interno si trovano un letto ortopedico, poltrone e arredi dedicati. A rendere lo spazio meno freddo e più umano contribuisce in modo decisivo anche un affresco realizzato dalle artiste Giulia Broggini, Micol Cappello e Giovanna Negrello, che hanno donato il proprio tempo e il proprio talento per decorare le pareti dell’ambiente.

Il traguardo è il risultato di un anno intenso di solidarietà. Il ricavato delle iniziative organizzate dal Comitato nel corso del 2025 – tra cui tornei di burraco, eventi inclusivi, spettacoli, screening visivi gratuiti e raccolte fondi – ha permesso di destinare all’Ospedale di Circolo di Varese la cifra complessiva di 12.250 euro.

Il ringraziamento dei vertici sanitari

La novità rappresenta un cambio di passo importante per l’accoglienza ospedaliera, come sottolineano i vertici dell’azienda sanitaria.

«La realizzazione della Sala del Sollievo rappresenta un gesto di straordinaria sensibilità e attenzione verso le persone e le loro famiglie – la dichiarazione di Mauro Moreno, direttore generale di ASST Sette Laghi – Ringraziamo il Comitato Camminiamo Insieme per aver scelto di sostenere il nostro ospedale con un progetto che mette al centro la dignità della persona e l’umanità della cura».

L’importanza di uno spazio protetto all’interno dell’area d’emergenza viene ribadita anche da chi vive la corsia ogni giorno.

«Nel lavoro quotidiano del Pronto Soccorso ci confrontiamo spesso con situazioni di grande fragilità – sottolinea la dottoressa Francesca Cortellaro, direttrice del Pronto Soccorso – Poter disporre di uno spazio dedicato, raccolto e rispettoso, significa offrire ai familiari la possibilità di accompagnerà i propri cari in un contesto più sereno e umano. È una donazione che ha un valore profondo».

La gratitudine del Comitato e i progetti futuri

I volontari hanno voluto ringraziare l’intera rete di solidarietà che ha reso possibile la nascita della stanza, guardando già alle prossime sfide per il nuovo anno.

«Siamo molto orgogliosi dei successi raggiunti e lavoriamo sempre con passione per sostenere i nostri principi – le parole dei rappresentanti del Comitato Camminiamo Insieme – nel nostro piccolo poter fare la differenza ed offrire un futuro di speranza e guarigione a tutte le persone che lottano. Non possiamo fare altro che ringraziare le persone che ci affiancano e camminano insieme a noi perché senza l’aiuto di chi ci sostiene non saremmo in grado di raggiungere i nostri obiettivi. In particolare, ringraziamo l’associazione AVO di Varese che è sempre stata al nostro fianco in questa esperienza e ci ha supportato con entusiasmo. Non possono poi mancare i ringraziamenti ai medici che ci danno supporto: la dottoressa Cortellaro, il dottor Giuseppe Bertino ed in particolare la dottoressa Morena Vella che ci ha seguito passo passo. Un ringraziamento anche alla segretaria del pronto soccorso, la signora Giusi».

Oltre ai progetti già completati, il Comitato ha annunciato l’intenzione di sostenere nel 2026 un nuovo reparto ospedaliero, attualmente in fase di individuazione. Parallelamente, sono già partite nuove iniziative di raccolta fondi, tra cui eventi solidali, collaborazioni con associazioni benefiche e la preparazione della manifestazione “Il Cammino di San Benedetto”, in programma il prossimo 20 settembre.