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Incendio a Castellanza, distrutti un capanno e un box attrezzi: un ferito trasportato in ospedale

L'incendio ha completamente distrutto il capanno attrezzi, mentre il box è stato salvato dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Generico 08 Jun 2026

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 giugno, quando intorno alle 15 è divampato un incendio che ha coinvolto un box e un capanno adibito a ricovero attrezzi in una proprietà privata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. I soccorritori hanno prestato assistenza a una persona che aveva tentato di domare autonomamente le fiamme prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso.

L’uomo ha riportato ustioni ed è rimasto intossicato dal fumo: il feriro è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Castellanza per le cure necessarie. L’incendio ha completamente distrutto il capanno attrezzi, mentre il box è stato salvato dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno. Le fiamme hanno minacciato anche un’abitazione confinante, ma i soccorritori sono riusciti a impedire che il rogo si propagasse ad altre proprietà. Al termine delle operazioni, l’area è stata messa in sicurezza. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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