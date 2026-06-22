Incendio in un immobile vicino all’autostrada a Castellanza: alta colonna di fumo e code in autostrada

Mattinata di disagi sull’autostrada A8 all’altezza dello svincolo di Castellanza, dove questa mattina, lunedì 22 giugno, poco prima delle 8 si è sviluppato un incendio in un immobile adiacente alla sede autostradale.

Le fiamme hanno generato un’alta colonna di fumo, visibile a distanza, che ha richiamato l’attenzione degli automobilisti in transito.

L’incendio non ha intaccato la carreggiata né le strutture autostradali, ma ha comunque provocato forti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia, complice anche il traffico dell’ora di punta.