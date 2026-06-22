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Incendio in un immobile vicino all’autostrada a Castellanza: alta colonna di fumo e code in autostrada

Le fiamme si sono sviluppate questa mattina poco prima delle 8 all'altezza dello svincolo. Nessuna conseguenza per la sede autostradale, ma forti rallentamenti in entrambe le direzioni

Generico 22 Jun 2026

Mattinata di disagi sull’autostrada A8 all’altezza dello svincolo di Castellanza, dove questa mattina, lunedì 22 giugno, poco prima delle 8 si è sviluppato un incendio in un immobile adiacente alla sede autostradale.

Le fiamme hanno generato un’alta colonna di fumo, visibile a distanza, che ha richiamato l’attenzione degli automobilisti in transito.

L’incendio non ha intaccato la carreggiata né le strutture autostradali, ma ha comunque provocato forti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia, complice anche il traffico dell’ora di punta.

 

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Pubblicato il 22 Giugno 2026
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