Incendio in una cantina a Mozzate, vigili del fuoco in azione

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina (giovedì 18 giugno), intorno alle 9.30, a Mozzate, in via Carlo Giussani, per un incendio sviluppatosi nella cantina di un’abitazione.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con mezzi provenienti da Appiano Gentile, Lomazzo e Saronno. I pompieri hanno rapidamente domato le fiamme, che hanno interessato alcune campionature di stoffe per tende custodite nel locale. L’intervento si è concluso con la completa estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte o ferite.