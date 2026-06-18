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Saronno/Tradate

Incendio in una cantina a Mozzate, vigili del fuoco in azione

Intervento in via Carlo Giussani. Le fiamme hanno interessato campionature di stoffe per tende, nessuna persona è rimasta coinvolta

incendio mozzate giugno 2026 vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina (giovedì 18 giugno), intorno alle 9.30, a Mozzate, in via Carlo Giussani, per un incendio sviluppatosi nella cantina di un’abitazione.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con mezzi provenienti da Appiano Gentile, Lomazzo e Saronno. I pompieri hanno rapidamente domato le fiamme, che hanno interessato alcune campionature di stoffe per tende custodite nel locale. L’intervento si è concluso con la completa estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte o ferite.

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Pubblicato il 18 Giugno 2026
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