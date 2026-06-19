Incendio nella zona industriale di Montano Lucino: in cielo una grande colonna di fumo nero
Il rogo è scoppiato intorno alle 13.40 nei pressi del punto vendita Max Factory mobilitando diverse squadre dei vigili del fuoco mentre la colonna di fumo è visibile da chilometri
Un incendio di ampie proporzioni è divampato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, nella zona commerciale compresa tra i comuni di Grandate e Montano Lucino. Una colonna di fumo denso e nero si è alzata visibile a chilometri di distanza.
Il rogo nella zona dello shopping
Il rogo si è sviluppato all’interno dell’area commerciale alle porte di Como. Le fiamme, in particolare, avrebbe interessato la zona in cui si trova il punto vendita Max Factory. Restano ancora da accertare le cause precise che hanno dato origine alle fiamme, così come l’esatta entità dei danni materiali subiti dalla struttura. Sul luogo dell’evento sono intervenute d’urgenza diverse squadre dei vigili del fuoco. I pompieri sono attualmente al lavoro per contenere il fronte del rogo, nel tentativo di circoscrivere le fiamme ed evitare che possano propagarsi ai complessi commerciali adiacenti.
Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa di Grandate supportata dall’auto medica di Como.
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