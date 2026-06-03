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Incendio nell’area dell’ex Husqvarna a Biandronno

Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio in un capannone dell'area industriale oggi sede di SWM Motorcycles. Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta

autopompa autobotte

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno, per un incendio scoppiato all’interno di un capannone nell’area industriale di via Nino Bixio a Biandronno, sede dello stabilimento SWM Motorcycles.

L’allarme è scattato alle 18.58. Sul posto sono stati inviati cinque mezzi dei vigili del fuoco di Varese, tra cui due autopompe serbatoio, un’autobotte, un’autoscala e un carro aria. Attivati anche i soccorsi sanitari attraverso la centrale operativa Soreu dei Laghi.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’area che per anni ha ospitato lo storico stabilimento Husqvarna e che oggi accoglie la produzione del marchio motociclistico SWM.

L’intervento delle squadre di emergenza e del personale addetto alla sicurezza ha consentito di riportare rapidamente la situazione sotto controllo. Non si registrano persone coinvolte né feriti.

Sul posto erano presenti anche il sindaco di Biandronno e il direttore generale di SWM Motorcycles. In una nota diffusa in serata, l’azienda ha ringraziato i vigili del fuoco e il personale intervenuto per la tempestività e la professionalità dimostrate nella gestione dell’emergenza.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area si sono concluse senza ulteriori criticità.

(Foto di repertorio)

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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