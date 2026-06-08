Incidente auto-moto a Legnano in via Aurelio Robino: 21enne in ospedale in codice giallo

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì a Legnano, in via Aurelio Robino, dove si è verificato uno scontro tra un’automobile e una motocicletta che ha coinvolto un giovane di 21 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 20 e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Legnano insieme ai soccorsi sanitari coordinati dalla Soreu Pianura. La centrale operativa ha inviato un’ambulanza di base e successivamente un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello.

Il giovane ferito è stato stabilizzato sul posto e trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo. L’arrivo in pronto soccorso è avvenuto rispettivamente alle 20:32 e alle 20:51, a conferma della complessità della gestione sanitaria dell’intervento.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità. L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.