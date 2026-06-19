Incidente con un camion sulla autostrada A8 a Busto, due feriti

Incidente stradale con un camion sulla autostrada A8 in direzione Varese/Gravellona, tra gli svincoli di Castellanza e Busto Arsizio.

È accaduto a ridosso dell’uscita di Busto alle 9 del mattino, sul posto due ambulanze di Croce Rossa Busto e Legnano e un’automedica.

Sono due le persone soccorse: un uomo di 72 anni e una donna di 76. Entrambi hanno riportato ferite o traumi significativi, ma non sono in immediato pericolo di vita.

In direzione Varese/Gravellona le auto transitano su un passaggio laterale, si è formata una coda di quattro chilometri circa.

Viene consigliata l’uscita a Castellanza.