Incidente con un camion sulla autostrada A8 a Busto, due feriti
È accaduto in direzione Varese alle 9 del mattino, si è formata una coda di quattro chilometri
Incidente stradale con un camion sulla autostrada A8 in direzione Varese/Gravellona, tra gli svincoli di Castellanza e Busto Arsizio.
È accaduto a ridosso dell’uscita di Busto alle 9 del mattino, sul posto due ambulanze di Croce Rossa Busto e Legnano e un’automedica.
Sono due le persone soccorse: un uomo di 72 anni e una donna di 76. Entrambi hanno riportato ferite o traumi significativi, ma non sono in immediato pericolo di vita.
In direzione Varese/Gravellona le auto transitano su un passaggio laterale, si è formata una coda di quattro chilometri circa.
Viene consigliata l’uscita a Castellanza.
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