Incidente di Maccagno, ancora preoccupanti le condizioni della giovane ricoverata a Monza
Il punto della situazione sulle condizioni dei coinvolti nel tremendo incidente stradale di domenica pomeriggio. La Procura disporrà una perizia cinematica per capire l’esatta dinamica dell’evento
Si indaga sulle cause, e gli studenti compagni di classe della giovane vittima dell’incidente stradale di Maccagno con Pino e Veddasca, Sara Vetrano, si disperano per aver perso un’amica.
Rimane l’apprensione, ora, per gli altri feriuti dlel’incidenti. Giovani e giovanissimi coinvolti nellop schianto che ha distrutto una vita e mandato in ospedale i pedoni travolti dalla Fiat Panda guidata da un 31enne di Luino.
Un bilancio delle condizioni arriva da una nota della Procura che oltre a ragguagliare circa i primi accertamenti («probabile consulenza cinematica»), specifica le condizioni di salute dei feriti.
«Al riguardo», fanno sapere da Piazza Cacciatori delle Alpi, «destano ancora preoccupazione le condizioni della giovane trasportata all’Ospedale di Monza, mentre l’amica ricoverata a Varese, pur ancora oggetto di approfondita valutazione clinica, verserebbe in condizioni generali abbastanza soddisfacenti».
Infine «non destano, invece, preoccupazioni le condizioni degli ultimi due giovani coinvolti, che dopo un iniziale esame sul posto erano stati trasportati all’Ospedale di Varese per più approfonditi accertamenti».
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