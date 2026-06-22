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Incidente nella notte a Oggiona con Santo Stefano: grave un motociclista

Un giovane di 29 anni stava percorrendo la Provinciale quando è caduto rovinosamente a terra. È stato trasportato in ospedale in codice rosso

ambulanza notte incidente

Grave incidente la notte scorsa a Oggiona con santo Stefano. Poco prima dell’una di lunedì 22 giugno, in via Campiglio, un giovane di 29 anni ha fatto un incidente in sella alla sua moto cadendo a terra. (immagine di repertorio)

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’automedica e un’ambulanza. Molto gravi le condizioni del motociclista che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del comando di Busto Arsizio a cui spetterà il compito di definire la dinamica.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026
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