Incidente nella notte a Oggiona con Santo Stefano: grave un motociclista

Grave incidente la notte scorsa a Oggiona con santo Stefano. Poco prima dell’una di lunedì 22 giugno, in via Campiglio, un giovane di 29 anni ha fatto un incidente in sella alla sua moto cadendo a terra. (immagine di repertorio)

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’automedica e un’ambulanza. Molto gravi le condizioni del motociclista che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del comando di Busto Arsizio a cui spetterà il compito di definire la dinamica.