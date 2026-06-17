Incidente sul lavoro a Binasco, operaio di 38 anni perde la vita schiacciato contro un pilastro
L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 7. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, personale sanitario e Carabinieri, ma per il lavoratore coinvolto non c'è stato nulla da fare
Un operaio è morto questa mattina in un grave incidente sul lavoro avvenuto a Binasco, nell’hinterland milanese. La tragedia si è verificata poco dopo le 7 in via Manzoni .
Secondo le prime informazioni il lavoratore, un uomo di 38 anni addeto alla raccolta dei rifiuti, sarebbe rimasto schiacciato contro un pilastro durante una manovra del mezzo. L’allarme è scattato alle 7.17 e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.
Inutili i tentativi di soccorso
Le condizioni dell’operaio sono apparse immediatamente gravissime. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per il lavoratore non è stato possibile fare nulla e il decesso è stato constatato sul posto.
Un collega di 51 anni che stava lavorando con il 38enne ha accusato un malore in seguito allo shock ed è stato soccorso dal personale sanitario.
Per l’emergenza sono stati attivati anche l’elisoccorso e l’auto medica, oltre a un’ambulanza di base.
Accertamenti sulla dinamica
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, insieme ai Vigili del Fuoco del comando di Milano. Gli accertamenti sono affidati agli organi competenti che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le circostanze che hanno portato al cedimento o al movimento del pilastro che ha travolto il lavoratore.
L’area è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici e le verifiche previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.