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Incidente sul lavoro a Binasco, operaio di 38 anni perde la vita schiacciato contro un pilastro

L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 7. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, personale sanitario e Carabinieri, ma per il lavoratore coinvolto non c'è stato nulla da fare

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Un operaio è morto questa mattina in un grave incidente sul lavoro avvenuto a Binasco, nell’hinterland milanese. La tragedia si è verificata poco dopo le 7 in via Manzoni .

Secondo le prime informazioni il lavoratore, un uomo di 38 anni addeto alla raccolta dei rifiuti, sarebbe rimasto schiacciato contro un pilastro durante una manovra del mezzo. L’allarme è scattato alle 7.17 e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Inutili i tentativi di soccorso

Le condizioni dell’operaio sono apparse immediatamente gravissime. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per il lavoratore non è stato possibile fare nulla e il decesso è stato constatato sul posto.

Un collega di 51 anni che stava lavorando con il 38enne ha accusato un malore in seguito allo shock ed è stato soccorso dal personale sanitario.

Per l’emergenza sono  stati attivati anche l’elisoccorso e l’auto medica, oltre a un’ambulanza di base.

Accertamenti sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, insieme ai Vigili del Fuoco del comando di Milano. Gli accertamenti sono affidati agli organi competenti che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le circostanze che hanno portato al cedimento o al movimento del pilastro che ha travolto il lavoratore.

L’area è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici e le verifiche previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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