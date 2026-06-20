Incidente sulla statale a Cugliate Fabiasco: soccorsi in azione per un diciassettenne caduto dalla moto

Un ragazzo di 17 anni è caduto dalla propria moto mentre percorreva la strada statale SS233 nel territorio comunale di Cugliate Fabiasco. L’incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 20 giugno, pochi minuti prima delle 14.

I sanitari della Sos Cunardo, intervenuti con un’ambulanza, hanno raggiunto il tratto della statale 233, l’arteria stradale che collega la Valganna a Lavena Ponte Tresa. Il giovane è successivamente stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Oltre ai soccorritori del 118, lo scenario del sinistro ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della viabilità e avviare gli accertamenti formali. Sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Luino, giunti sul posto con una pattuglia.

Ai militari dell’Arma è affidato il compito di eseguire i rilievi di rito previsti in questi casi. Gli accertamenti serviranno a chiarire l’esatta dinamica della caduta dalla moto e a verificare se nell’incidente siano rimasti coinvolti altri veicoli in transito lungo la statale.