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Incidente tra un furgone e uno scooter in zona Montello a Varese: ferito un uomo di 55 anni

L'uomo, valutato dai sanitari come un "codice giallo" è stato stabilizzato sul posto e trasportato all'ospedale di circolo di Varese

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 10:49, in via Bellotto Bernardo, nella zona del Montello a Varese, coinvolgendo un furgone di consegne e uno scooter.

Sul posto sono intervenuti 118 e Vigili Urbani, allertati dalla centrale operativa di AREU. Un’ambulanza medicalizzata è giunta in pochi minuti per soccorrere l’unico ferito, un uomo di 55 anni.

L’uomo, valutato dai sanitari come un “codice giallo” – che indica una situazione di media gravità – è stato stabilizzato sul posto e trasportato all’ospedale di circolo di Varese.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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