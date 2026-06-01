Incidente tra un furgone e uno scooter in zona Montello a Varese: ferito un uomo di 55 anni
L'uomo, valutato dai sanitari come un "codice giallo" è stato stabilizzato sul posto e trasportato all'ospedale di circolo di Varese
Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 10:49, in via Bellotto Bernardo, nella zona del Montello a Varese, coinvolgendo un furgone di consegne e uno scooter.
Sul posto sono intervenuti 118 e Vigili Urbani, allertati dalla centrale operativa di AREU. Un’ambulanza medicalizzata è giunta in pochi minuti per soccorrere l’unico ferito, un uomo di 55 anni.
L’uomo, valutato dai sanitari come un “codice giallo” – che indica una situazione di media gravità – è stato stabilizzato sul posto e trasportato all’ospedale di circolo di Varese.
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