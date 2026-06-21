Incidente tra un’auto e una moto a Cunardo coinvolto un ragazzo di 22 anni

Un impatto tra un’automobile e una motocicletta ha richiesto l’intervento dei soccorsi nella giornata di oggi, domenica 21 giugno, lungo la strada provinciale 43. Il sinistro si è verificato nel territorio comunale di Cunardo nel primissimo pomeriggio, attorno alle 13, e ha inizialmente richiesto l’attivazione dei soccorsi in codice in codice rosso. (foto d’archivio)

Nello scontro è rimasta coinvolta una persona, un giovane di 22 anni, soccorso dall’ambulanza in codice giallo, che indica ferite gravi ma senza criticità tali da indicare un possibile pericolo di vita immediato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica AAT Varese e un’ambulanza di Sos Cunardo, i cui equipaggi risultano ancora impegnati nella missione in corso per prestare le prime cure al ventiduenne e stabilizzarne le condizioni.

Oltre al personale medico, sono stati allertati i Carabinieri di Luino per effettuare i rilievi di rito e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, insieme ai Vigili del Fuoco di Varese per il supporto nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.