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Incidente tra un’auto e una moto sulla Varesina a Saronno, ferito un ragazzo di 17 anni

L'allarme è scattato poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del sistema di emergenza sanitaria, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso

ambulanza automedica incidente

Intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi, giovedì 11 giugno, a Saronno per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto. Nell’incidente è rimasto coinvolto un ragazzo di 17 anni.

L’allarme è scattato alle 11.15, quando la centrale operativa dell’emergenza urgenza ha attivato i soccorsi per uno scontro avvenuto sulla Varesina.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Sos Uboldo e l’auto medica. Presenti anche i vigili del fuoco di Varese e la polizia locale di Saronno, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese.

(immagine d’archivio)

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Pubblicato il 11 Giugno 2026
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