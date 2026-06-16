Incontro su adolescenza e famiglie a San Fermo con il Movimento Angelo Vidoletti

Il Mav (Movimento Angelo Vidoletti) ha promosso un incontro pubblico all’oratorio di San Fermo, a Varese, per fare il punto sulle sfide educative e sociali legate all’adolescenza. L’appuntamento ha segnato una nuova tappa del percorso di ascolto e presenza nei quartieri che la formazione politica sta portando avanti sul territorio locale, finalizzato a raccogliere le esigenze dirette dei residenti e a creare momenti di riflessione comune al di fuori delle scadenze elettorali.

Il dibattito sui bisogni educativi dei giovani

La serata ha registrato la partecipazione di genitori, nonni, educatori e residenti del rione, che si sono confrontati su temi complessi come la comunicazione tra generazioni, il ruolo degli adulti e le difficoltà che emergono nel percorso di crescita dei ragazzi. Il dibattito ha messo in luce la necessità di strutturare spazi di dialogo permanenti all’interno delle comunità di quartiere, utili per supportare le famiglie nei loro compiti educativi quotidiani.

L’intervento della pedagogista a San Fermo

Al centro dell’incontro c’è stato l’intervento di Chiara De Giorgio, che ha approfondito le dinamiche della gestione dei legami familiari in una fase delicata come quella adolescenziale, sottolineando l’importanza di non lasciare soli i genitori.

«L’adolescenza è una fase complessa non solo per i ragazzi – le parole di Chiara De Giorgio – ma anche per gli adulti che li accompagnano ogni giorno. Per questo è fondamentale creare spazi di confronto dove le famiglie possano sentirsi ascoltate e trovare strumenti concreti per affrontare le sfide educative. Comunità più forti nascono da relazioni più forti».

L’ascolto delle esigenze del quartiere

L’iniziativa è stata utilizzata dai promotori anche come momento di ricognizione delle problematiche specifiche della zona di San Fermo, raccogliendo le segnalazioni e le aspettative degli abitanti in merito alla vita del quartiere e ai servizi disponibili per le famiglie.

«Essere presenti sul territorio significa anzitutto esserci e ascoltare – ha aggiunto De Giorgio –. Siamo stati a San Fermo per portare un momento di approfondimento su un tema che riguarda molte famiglie, ma anche per raccogliere le preoccupazioni, le aspettative e i bisogni di chi vive il quartiere ogni giorno. Solo attraverso il dialogo diretto con i cittadini è possibile costruire iniziative che rispondano davvero alle necessità della comunità».

La linea del movimento tra la gente

L’obiettivo dichiarato dal movimento è quello di presidiare i luoghi di aggregazione e le periferie cittadine attraverso il contatto diretto con i residenti. Secondo i rappresentanti del gruppo, l’attività politica locale deve fondarsi sulla presenza costante e sul confronto per intercettare i bisogni reali della popolazione, trasformando le istanze della base in proposte amministrative concrete per la città.