Inizia l’estate di Radio Materia tra eventi, musica e cucina

Tre appuntamenti su Radio Materia in questo venerdì per accompagnarvi dalle 18 fino alle 23. Si parte alle 18 con la puntata zero di una nuova rubrica dedicata agli eventi del weekend, dedicata ai ragazzi, alle 20 spazio a pentole, padelle e fornelli con Sotto la Cloche e alle 21,30 è il momento dei giovani talenti con Doxx ospite di NOIse.

18,00 Varese Summer Night&Day

Puntata zero di questa nuova rubrica che ogni venerdì alle 18 vi regalerà proposte per passare un’estate grandiosa anche in provincia di Varese. Per questa prima puntata parleremo del festival SuonaXBene che si svolgerà il prossimo 27 giugno all’interno della piazza della parrocchia di Galliate Lombardo. Dalla prossima settimana condurrà Samuele Biotti, giovane speaker di Radio Materia. Per segnalarci eventi scrivete al 3534848857.

20,00 Sotto la cloche

Rose, Isa e Dome sono pronti a regalarvi ricette, consigli e ospiti con Katia Biancardi che racconterà la chimica del cibo. Non mancherà la rubrica con Norma Bossi dei Mercati locali di Norma che ci parlerà di benessere alimentare, possibilmente a km zero.

21,30 NOIse

Osipte in studio di Arianna Bonazzi Gabriele, un giovane artista di Varese noto con lo pseudonimo Doxx. Il musicista ripercorre le tappe fondamentali della sua crescita, dalla decisione di abbandonare la scuola a sedici anni per dedicarsi interamente alla scrittura e alla produzione indipendente. Come sempre ascolteremo anche la sua musica.