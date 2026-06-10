Inseguimento a Cuveglio, fermato un quarantenne: guidava senza patente dal 2019 e senza assicurazione

Ha ignorato l’alt della Polizia Locale di Cuveglio e Cuvio e ha tentato di sottrarsi a un controllo fuggendo lungo la statale 394. Una volta fermato, ha cercato di depistare gli agenti fornendo false generalità e sostenendo di essere sprovvisto di documenti. Al termine degli accertamenti, un cittadino italiano di circa 40 anni è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per diversi reati, tra cui fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona e false dichiarazioni sulla propria identità.

L’episodio risale al 22 maggio scorso ed è avvenuto nel territorio comunale di Cuveglio durante un servizio di controllo del territorio svolto dal personale della Polizia Locale associata.

L’inseguimento sulla Statale 394

Gli agenti stavano effettuando le consuete attività di prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della strada quando hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura in transito nel comune di Cuveglio.

L’uomo, invece di fermarsi, ha proseguito la marcia tentando di allontanarsi. Ne è nato un inseguimento lungo la via Battaglia San Martino, sulla SS394, conclusosi dopo circa due chilometri quando gli operatori sono riusciti a bloccare il veicolo e a procedere al controllo.

Le false generalità e le indagini

Una volta fermato, il conducente ha dichiarato di non avere con sé documenti di identità e ha fornito agli agenti dati anagrafici che si sono poi rivelati falsi.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, l’uomo avrebbe continuato a sostenere quella versione anche durante le successive verifiche, fornendo ulteriori elementi nel tentativo di rendere credibile la falsa identità e ostacolare l’attività di identificazione.

Le indagini e gli approfondimenti svolti dagli operatori, coordinati dal comandante, vice commissario Alessandro Francioso, hanno però consentito di risalire alle reali generalità del soggetto e di ricostruirne la posizione.

Senza assicurazione e senza patente dal 2019

Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere ulteriori irregolarità. Il veicolo sul quale viaggiava risultava infatti privo della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.

Non solo. Il conducente è risultato sprovvisto di patente di guida fin dal 2019.

Al termine delle verifiche, l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di fuga pericolosa, introdotto dalla recente normativa contenuta nel decreto legge 23 del 24 febbraio 2026, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona e dichiarazione o attestazione di false generalità a pubblico ufficiale.

L’impegno della Polizia Locale

Dal Comando della Polizia Locale associata “Cuveglio e Uniti” sottolineano come l’operazione confermi l’attenzione costante verso il controllo del territorio e la sicurezza stradale.

I tentativi del conducente di sottrarsi agli accertamenti e di ingannare gli operatori si sono rivelati inutili grazie alle verifiche svolte dagli agenti, che hanno permesso di ricostruire con precisione la vicenda e contestare tutte le violazioni accertate.