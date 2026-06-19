Insulti razzisti a Varese sul bus di linea, l’autista si rifiuta di continuare la corsa: «Ho fermato il servizio e chiamato la polizia»

«Mi sono visto costretto a interrompere il servizio perché gli atteggiamenti di quel viaggiatore erano diventati troppo pesanti, non mi sembrava un clima giusto per continuare a viaggiare».

È la testimonianza resa in aula dal conducente di un autobus di linea, oggi 31enne, nel processo che vede imputato un uomo accusato di “interruzione di pubblico servizio“ e “oltraggio a pubblico ufficiale“ per quanto accaduto nell’inverno del 2023 a bordo di un autobus urbano delle autolinee Varesine, a Varese.

Secondo quanto riferito dal testimone, i fatti si verificarono durante a corsa di una linea urbana, una corsa partita da piazza Monte Grappa. A bordo, un passeggero avrebbe iniziato a rivolgere ripetuti insulti razzisti nei confronti di una donna di origini sudamericane, che viaggiava con un passeggino e un bambino in tenera età, presumibilmente il figlio.

L’autista ha raccontato di essere già intervenuto una prima volta alla fermata di Casbeno. «Mi ero fermato e gli avevo intimato di smetterla. Nessuno è sceso, ma gli ho ordinato di interrompere gli atteggiamenti aggressivi nei confronti degli altri utenti». L’invito, però, sarebbe rimasto inascoltato.

Gli insulti, secondo la deposizione sotto giuramento, sarebbero proseguiti per buona parte del tragitto. Tra le frasi pronunciate dall’uomo: «Torna al tuo Paese», «negra di merda», «non ti vogliamo qui», «non c’entri niente».

Parole che sarebbero state rivolte alla donna con il passeggino, ma anche alla presenza di altre persone sul mezzo, posizionate nella parte centrale dell’autobus. «Erano quattro donne adulte e una ragazzina adolescente. Solo la signora sudamericana gli rispondeva, dandogli del razzista e dicendogli di essere più italiana di lui. Le altre erano molto agitate, ma cercavano solo di far finire la discussione».

Di fronte al protrarsi della situazione, il conducente decise di fermare nuovamente il bus, in piazza Bossi, a Bobbiate. «A quel punto ho chiamato la polizia». Una volante intervenne sul posto e, dopo circa dieci minuti di sosta, accompagnò via il passeggero. Il servizio riprese subito dopo e il ritardo venne recuperato nel corso del tragitto.

L’autista ha aggiunto di ricordare l’uomo perché «saliva spesso al capolinea di Bizzozero».

Il procedimento penale proseguirà il 1° aprile, quando è previsto l’esame dell’imputato chiamato a rispondere delle accuse formulate dalla Procura.

L’udienza si è svolta davanti alla giudice Stefania Brusa, con il pubblico ministero Monica Crespi.

Il difensore dell’imputato, avvocato Maurizio Domanico, sostiene che, al netto della depenalizzazione dell’ingiuria (e che non compare dunque fra i reati ipotizzati nel procedimento), la fermata del mezzo pubblico da cui sarebbe nata una delle due contestazioni non era giustificata dalle parole espresse nell’autobus, «non rivolte direttamente al conducente». Che tuttavia si è sentito in dovere di fermare il mezzo e chiamare la forza pubblica «per il clima che si era creato».

(immagine di repertorio)