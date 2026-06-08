Intesa Sanpaolo lancia l’Ops su Monte dei Pachi di Siena. Obiettivo leadership europea

Intesa Sanpaolo ha annunciato un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria leadership europea e accrescere la creazione di valore per tutti gli stakeholder.

PREMIO PARI AL 12,5%

L’operazione prevede il riconoscimento di 16 nuove azioni Intesa Sanpaolo ogni 10 azioni Mps conferite, oltre a un euro in contanti per ciascuna azione portata in adesione. Il premio incorporato nell’offerta è pari al 12,5% rispetto alla chiusura del 5 giugno e supera il 17% rispetto ai valori medi ponderati degli ultimi mesi. Secondo il gruppo guidato da Carlo Messina, l’operazione consentirà di consolidare il ruolo di prima banca italiana, con una presenza capillare sul territorio e una maggiore capacità di supporto all’economia reale.

In chiave antitrust è stato sottoscritto un accordo vincolante con Unipol Assicurazioni per la cessione di una parte delle attività di Mps, comprendente il marchio storico della banca senese, circa 635 filiali e le strutture necessarie a operare come istituto autonomo.

Intesa manterrebbe invece Mediobanca, il relativo marchio e circa 625 filiali di Mps, che rappresentano complessivamente circa l’80% dell’utile netto 2025 di Mps e Mediobanca.

ENTRO DICEMBRE IL PERFEZIONAMENTO

Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro dicembre 2026, subordinatamente alle autorizzazioni delle autorità competenti. Intesa sottolinea l’assenza di costi sociali e la facilità dell’integrazione tecnologica grazie alla piattaforma digitale isytech. Sono previste circa 6.800 nuove assunzioni entro il 2029, a fronte di altrettante uscite volontarie, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale.

Il gruppo risultante diventerebbe il secondo dell’Eurozona per capitalizzazione di mercato e potrebbe superare già nel 2025, in termini pro-forma, gli obiettivi del Piano d’impresa al 2029. Intesa stima un utile netto superiore a 16 miliardi di euro nel 2029, un Roe oltre il 20% e distribuzioni complessive agli azionisti per circa 61 miliardi nel periodo 2025-2029. Le sinergie annue attese a regime ammontano a circa 2,9 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi derivanti dalla riduzione dei costi e 1,4 miliardi dall’incremento dei ricavi.