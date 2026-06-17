Investito un bambino di 3 anni in viale Vittorio Alfieri a Busto Arsizio
Sul posto la Polizia locale per i rilievi. Dinamica in corso di accertamento. Il piccolo trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano
Incidente stradale questa mattina, mercoledì, intorno alle 9.07, in viale Vittorio Alfieri a Busto Arsizio. Un bambino di 3 anni – riportano fonti sanitarie – è rimasto coinvolto in un investimento pedonale.
Sul posto è intervenuta la Polizia locale, impegnata nell’esecuzione dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, che risulta ancora in fase di verifica.
La macchina dei soccorsi si è attivata in pochi minuti. Il piccolo è stato assistito dal personale sanitario e trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano per gli accertamenti e le cure del caso.
Le condizioni del bambino sono al momento al vaglio dei sanitari. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’investimento.
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