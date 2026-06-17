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Busto Arsizio/Altomilanese

Investito un bambino di 3 anni in viale Vittorio Alfieri a Busto Arsizio

Sul posto la Polizia locale per i rilievi. Dinamica in corso di accertamento. Il piccolo trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Incidente stradale questa mattina, mercoledì, intorno alle 9.07, in viale Vittorio Alfieri a Busto Arsizio. Un bambino di 3 anni – riportano fonti sanitarie – è rimasto coinvolto in un investimento pedonale.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, impegnata nell’esecuzione dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, che risulta ancora in fase di verifica.

La macchina dei soccorsi si è attivata in pochi minuti. Il piccolo è stato assistito dal personale sanitario e trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano per gli accertamenti e le cure del caso.

Le condizioni del bambino sono al momento al vaglio dei sanitari. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’investimento.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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