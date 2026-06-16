Ippodromo Le Bettole, cambia il calendario delle corse a Varese

Nessuno stop e nessuna bocciatura per il piano di rilancio dell’ippodromo Le Bettole. A fare chiarezza sul futuro della stagione estiva è la società di gestione Varese Turf & Sport (VTS), intervenuta a seguito della pubblicazione del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) dello scorso 14 giugno, che ha introdotto alcune variazioni al calendario nazionale delle corse.

Il provvedimento ministeriale – il quinto dall’inizio dell’anno, a testimonianza di un sistema in continua riorganizzazione tecnica e funzionale – ha ridisegnato la distribuzione temporale delle riunioni varesine, ma senza tagliare il numero complessivo delle giornate.

I motivi del cambio di date: “una questione burocratica”

«Le ragioni della rimodulazione sono di natura prettamente amministrativa e non legate all’idoneità della struttura bosina – spiegano da Varese Turf & Sport –. Nel testo del decreto si specifica infatti che la ristrettezza dei tempi tecnici per la pubblicazione dei programmi e la dichiarazione dei partenti per le giornate di inizio estate non è risultata compatibile con le scadenze indicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta delle scommesse sul campo. Per questa ragione, il ministero ha applicato un criterio di prossimità territoriale per ridurre i disagi a operatori e cavalli.

Dal punto di vista pratico, l’Ippodromo di Varese vede così riorganizzato il proprio programma:

La riunione del 4 luglio viene temporaneamente trasferita a Milano.

La riunione del 14 luglio viene posticipata a settembre.

Viene aggiunta una nuova data in pieno agosto, nello specifico sabato 8 agosto.

«Nessun blocco è stato imposto all’Ippodromo di Varese, contrariamente a quanto riportato erroneamente da alcune testate – precisano da Varese Turf & Sport –. Al contrario, l’aggiunta della giornata di agosto e lo spostamento a settembre testimoniano la fiducia del ministero nell’attività svolta, ridisegnando in modo positivo la stagione».

La prima riunione, stando al calendario diffuso dal Masaf, si dovrebbe svolgere il 21 luglio. QUI IL CALENDARIO

“Un’opportunità per pubblico e sponsor”

«Per la società di gestione, la nuova articolazione temporale rappresenta un vantaggio strategico sotto diversi punti di vista. Lo slittamento delle date permette infatti di ridurre l’eccessiva concentrazione di eventi nel solo mese di luglio, diluendo l’impegno logistico. Inoltre, l’introduzione di una data l’8 agosto intercetta un periodo potenzialmente interessante per l’affluenza di pubblico e per l’attrattività verso gli sponsor, mentre il prolungamento della stagione fino al mese di settembre permetterà di estendere la visibilità dell’impianto – spiegano ancora i nuovi gestori dell’ippodromo varesino -. Nel frattempo, il “Varese Park Racecourse” si prepara a inaugurare anche la sua anima extra-ippica. A partire dal mese di luglio, le storiche strutture delle Bettole ospiteranno una serie di manifestazioni parallele, tra cui spettacoli musicali, eventi culturali e formativi, oltre a convegni specialistici dedicati ai veterinari. Esaurite le ultime procedure burocratiche, l’impianto sarà pronto ad aprire i cancelli e le gabbie di partenza per l’avvio della stagione del galoppo».