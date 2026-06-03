Iscrizioni aperte ai due nuovi corsi de “La Statale open” per l’apprendimento a distanza

Al via oggi, mercoledì 3 giugno, le iscrizioni ai due nuovi corsi di laurea telematici del “La Statale Open”, il nuovo progetto didattico dell’Università degli Studi di Milano, dedicato all’apprendimento a distanza.

«Con La Statale Open ci apriamo a un nuovo segmento di popolazione che necessita di percorsi flessibili, accessibili, ma riconoscibili e di qualità, per offrire opportunità concrete anche a chi vuole riqualificarsi o riprendere gli studi, valorizzando esperienze e competenze maturate nel tempo. È una scelta che rafforza l’impegno dell’Università degli Studi sul lifelong learning, riconoscendo che la formazione accompagna tutte le fasi della vita» spiega la Rettrice Marina Brambilla.

I due corsi

I primi due percorsi offerti sono i corsi triennali in Economia aziendale e in Sicurezza informatica e intelligenza artificiale, con possibilità di iscriversi durante tutto l’anno, a partire da oggi, sono interamente a distanza fruibili senza vincoli temporali lungo tutto il corso dell’anno e tenuti dagli stessi docenti dei corsi in presenza, a garanzia di un’elevata qualità accademica, solidità scientifica e piena integrazione con l’offerta di formazione e di ricerca di eccellenza. Solo gli esami si terranno in presenza per certificare l’apprendimento in modo rigoroso.

«Mettiamo a disposizione la qualità di un grande ateneo di ricerca anche a chi lavora o non può garantire la presenza, attraverso soluzioni didattiche avanzate, progettate per un’esperienza di apprendimento interamente a distanza, ispirata ai migliori modelli internazionali. Abbiamo costruito un modello formativo flessibile, svincolato da orari fissi, capace di coinvolgere e stimolare attivamente gli studenti, con iscrizioni aperte 365 giorni l’anno, perché nessuno debba rinviare l’inizio del proprio percorso universitario» aggiunge Matteo Turri, docente di Economia Aziendale e Delegato allo sviluppo dell’offerta didattica a distanza dell’Ateneo.

Economia aziendale

Il corso in Economia aziendale offre una formazione interdisciplinare sui fondamenti delle discipline aziendali, economiche, statistico-quantitive e giuridiche, sull’analisi di trasformazioni digitali e transizioni socioeconomiche. L’obiettivo è formare tecnici del management e dell’amministrazione aziendale per le imprese, gli istituti finanziari, gli enti non profit e le amministrazioni pubbliche. Addetti all’analisi delle problematiche manageriali, commerciali, contabili ed economiche e al supporto decisionale e amministrativo, tecnici della pianificazione e del controllo dei processi aziendali.

Sicurezza informatica e intelligenza artificiale

Il corso in Sicurezza informatica e intelligenza artificiale garantisce un’ampia, solida e approfondita preparazione tecnologica e metodologica nell’area informatica, con una particolare attenzione ai temi della sicurezza e dell’intelligenza artificiale e alle problematiche relative alla realizzazione di servizi e software sicuri a livello infrastrutturale e applicativo. Possibili sbocchi occupazionali sono: esperto nella sicurezza di sistemi, dati e reti informatiche, esperto in intelligenza artificiale in ottica di sicurezza informatica, tecnico specializzato in analisi e sviluppo software di sicurezza informatica per la gestione aziendale.

Nuovo modello didattico

Un nuovo modello didattico: nessun vincolo temporale e di presenza fisica, corsi tenuti dagli stessi docenti dei corsi in presenza, lezioni interattive fruibili in qualsiasi momento della giornata.

La didattica dei corsi di Statale Open, flessibile e pensata per adattarsi a differenti stili di vita, si articola in insegnamenti cluster, che combinano attività sincrone, asincrone e interattive (esercitazioni, forum, attività collaborative online), secondo un modello formativo ispirato al Learning Design della Open University (UK), che previlegia l’interazione e la relazione anche in ambienti di apprendimento a distanza.

Gli insegnamenti cluster daranno diritto da 18 a 30 CFU che contengono più moduli, dove ciascun modulo corrisponde circa 40 ore di apprendimento online. Ad esempio, il cluster Economia Aziendale I contiene 4 moduli (Principi di economia aziendale, Gestione d’impresa, Economia delle amministrazioni e aziende pubbliche, Contabilità e bilancio). Sono previsti esami conclusivi alla fine di ogni insegnamento cluster che si tengono sempre in presenza, ogni due mesi, il venerdì o il sabato, per un totale di 6 appelli all’anno, in modo che lo studente possa venire a Milano presso la sede della Statale solamente tre volte all’anno.

La metodologia di apprendimento scelta è quella del learning by doing, grazie a una piattaforma interattiva con feedback immediato che consente di imparare i concetti attraverso la ricerca, le interviste, la creazione guidata di mappe concettuali e lo studio dei casi.

I corsi online sono erogati su Moodle, un Learning Management System dotata di strumenti per la migliore fruizione e massima accessibilità alle risorse formative digitali. Dalle aule virtuali alle esercitazioni interattive, dalle verifiche automatizzate alle simulazioni che integrano teoria e pratica, studiare online a La Statale Open significa apprendere attraverso un’interazione dinamica con docenti, tutor e altri studenti, grazie a un ambiente di studio e apprendimento attivo che accompagna dal momento dell’iscrizione alla laurea.

Riconoscimento CFU: esami già sostenuti, ma anche esperienze professionali

È possibile avere il riconoscimento di CFU sulla base di esami sostenuti in precedenti carriere accademiche, ma è anche previsto il riconoscimento fino a un massimo di 48 CFU per valorizzare le esperienze professionali pregresse. Ad esempio, per Economia Aziendale le figure che, tra le altre, potranno essere valorizzate, saranno il Project Manager, il Responsabile Amministrativo in Enti del Terzo Settore, il Marketing & Business Analyst e il Funzionario in Amministrazioni Pubbliche; per Sicurezza Informatica e Intelligenza Artificiale, l’AI Security Specialist, il Security Analyst, il Data Analyst e il Software System Engineer.

Tre tipologie di tutor dedicati, per un supporto specifico a seconda dell’esigenza