JAZZaltro fa tappa a Olgiate Olona: arrivano i Sugarpie & The Candymen

Domenica 28 giugno la band guidata da Lara Ferrari porterà a Olgiate Olona il suo inconfondibile mix di swing, jazz manouche e reinterpretazioni dei grandi classici del rock e del pop

Prosegue la diciassettesima edizione di JAZZaltro, la rassegna che porta le musiche del mondo tra le province di Varese e Milano. Il secondo appuntamento del festival è in programma domenica 28 giugno alle 21 nel cortile del Municipio di Olgiate Olona, dove saliranno sul palco i Sugarpie & The Candymen, una delle formazioni più originali e apprezzate della scena italiana.

L’ingresso è libero con libera donazione. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatrino di Villa Gonzaga.

Un viaggio tra swing, jazz manouche e grandi classici del pop

Guidati dalla voce di Lara Ferrari, i Sugarpie & The Candymen sono completati da Jacopo Delfini alla chitarra gipsy, Renato Podestà alla chitarra semiacustica, Marco Zammuto al contrabbasso e Roberto Lupo alla batteria.

Il gruppo si è fatto conoscere per la capacità di reinventare grandi successi del rock e del pop in chiave retrò, mescolando jazz manouche, swing e rock and roll delle origini. Un mix raffinato e ironico che negli anni ha conquistato pubblico e critica, tanto che una loro versione di Bohemian Rhapsody è stata pubblicamente elogiata da Brian May, storico chitarrista dei Queen.

Dai festival internazionali a JAZZaltro

Nati nel 2008, i Sugarpie & The Candymen hanno pubblicato sei album e si sono esibiti sui palchi di alcuni tra i più importanti festival europei, tra cui Umbria Jazz, Montreux Jazz Festival e Madrid Jazz Festival, oltre a concerti in città come Berlino, Parigi, Dubai e New Orleans.

Nel loro repertorio trovano spazio non solo reinterpretazioni, ma anche composizioni originali. L’ultimo lavoro discografico, “Something’s Cookin’”, amplia ulteriormente gli orizzonti musicali della band con incursioni nel soul, nel gospel e nel blues elettrico.

Una rassegna che proseguirà fino a settembre

Dopo la tappa di Olgiate Olona, JAZZaltro continuerà fino al 6 settembre con concerti a Busto Arsizio, Legnano, Castellanza, Fagnano Olona e San Giorgio su Legnano. Tra gli ospiti della rassegna figurano nomi di primo piano come Enrico Pieranunzi, Michele Fazio, Gaia Cuatro e Luca Falomi.