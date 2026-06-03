Jerago con Orago celebra gli 80 anni della Repubblica: omaggio ai nati nel 1946 e Costituzione ai diciottenni

La palestra delle scuole medie di Jerago ha ospitato nella mattinata di martedì 2 giugno le celebrazioni per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Emilio Aliverti, la vicesindaco Maria Giovanna Buzzetti, le autorità civili, militari e religiose, insieme a numerosi cittadini. Protagonisti della giornata sono stati in particolare i cittadini nati nel 1946, anno della nascita della Repubblica, e i ragazzi che quest’anno hanno raggiunto la maggiore età.

Nel suo intervento, il sindaco Aliverti ha ricordato il significato storico del referendum del 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere la forma dello Stato e, per la prima volta in una consultazione nazionale, votarono anche le donne.

«Da quella scheda è nata la Repubblica. E dalla Repubblica, di lì a poco, la Costituzione: il patto che ancora oggi ci tiene insieme», ha ricordato il primo cittadino.

Un discorso che ha saputo intrecciare la memoria storica con l’attualità, richiamando i conflitti che continuano a segnare diverse aree del mondo e il valore dell’articolo 11 della Costituzione, che sancisce il ripudio della guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle controversie internazionali. Aliverti ha inoltre citato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quelle di Papa Leone XIV, che ha invitato a «disarmare le parole, per disarmare la terra».

Uno dei momenti più significativi della cerimonia è stato quello dedicato ai cittadini nati nel 1946, definiti dal sindaco «i coetanei della Repubblica». Un riconoscimento al loro ruolo di testimoni di ottant’anni di storia italiana, dalla ricostruzione del dopoguerra al boom economico, fino alle profonde trasformazioni sociali e culturali del Paese.

A loro Aliverti ha rivolto un invito speciale: continuare a raccontare alle nuove generazioni l’Italia che hanno vissuto e contribuito a costruire. Un patrimonio di esperienze e memoria che rappresenta, oggi più che mai, uno strumento prezioso per educare alla pace e alla cittadinanza. A ciascuno dei presenti è stata consegnata una pergamena celebrativa come segno di riconoscenza da parte dell’amministrazione comunale.

La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla tradizionale consegna di una copia della Costituzione ai diciottenni del paese. Rivolgendosi ai ragazzi, il sindaco ha scelto una riflessione sul valore della libertà e della responsabilità personale, partendo da una domanda semplice ma profonda: «Di chi sono i nostri giorni?».

Un interrogativo che è diventato un invito a non lasciare che siano algoritmi, mode o pressioni sociali a determinare le proprie scelte, ma a costruire con consapevolezza il proprio percorso di vita e il proprio futuro.

Per rendere più concreto il messaggio, Aliverti ha citato l’esempio del tennista Jannik Sinner, sottolineandone la disciplina, la costanza e la capacità di perseguire i propri obiettivi senza lasciarsi condizionare dai giudizi esterni. Un richiamo che ha collegato idealmente il testo della Costituzione alla vita quotidiana dei giovani, chiamati a esercitare i propri diritti e doveri con responsabilità e spirito critico.

La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti rivolti a tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: Diego Mason e l’Associazione Combattenti, da sempre presenti nelle celebrazioni del 2 giugno, gli Amici di Paese che hanno offerto un aperitivo ai partecipanti, le associazioni civili e militari presenti, il Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago, i bambini, le bambine e gli insegnanti della scuola primaria, che hanno dato il loro contributo alla giornata rendendo ancora più partecipata e sentita la festa della Repubblica.