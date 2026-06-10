Just Drink It profeti in patria: il titolo UISP si ferma a Malnate

Incredibile successo di pubblico alle The Finals del XX° Campionato Provinciale di basket UISP di Varese: sugli spalti del Palazzetto di Malnate, nei due giorni di gare, si sono alternate circa 2500 persone, con una punta di 600 spettatori circa per la finalissima senior di domenica sera vinta dai Just Dink It. Ma andiamo con ordine.

Prima partita di sabato pomeriggio fra Polisportiva Senna e SCB Brianza Lipomo per la categoria Under 13: gara equilibratissima, vinta nell’ultimo minuto da Lipomo per 54 a 52. Si è poi proseguito con la categoria Under 14, dove si sono sfidati Limax Clivio e Basket Galliate: anche questa è stata una partita combattutissima ed alla fine ha prevalso Galliate per 57 a 54.



Terza gara della giornata quelli degli Under 15 con Beavers Borgomanero e Basket Academy Ticino sul parquet: anche in questa gara, grande equilibrio ed alla fine la spuntano i Piemontesi per 56 a 53.

Ultima gara della giornata l’under 18 dove si affrontano Arona Basket e Basket Academy Ticino: a prevalere sono i ragazzi di Arona che allungano con decisione nell’ultimo quarto di gara, finita 75 a 62. Nel corso della partita sono stati premiati i due arbitri Vincenzo Di Luzio e Viviano Molinari, per la loro ventennale carriera in Uisp Varese.

La domenica mattina si è ricominciata la manifestazione con la finale Under 15 femminile, dove la Pro Patria Busto Arsizio ha prevalso su Pol. Cucciago Senna per 66 a 37. Torna il grande equilibrio anche nella finale Under 16, dove Basket Cassano Magnago batte il Basket Academy Ticino per 77 a 72.

La terza gara della giornata è quella degli Under 17 fra Cistellum Basket Cislago e Beavers Borgomanero; bellissima partita, alla fine la spuntano i cislaghesi per 76 a 68.

Le categorie giovanili finiscono con la sfida degli Under 19 fra BC Trecate e Novara Basket, vinta da Trecate per 69 a 63.

E si arriva all’attesissima finale senior fra Irish Venegono e Just Drink It Malnate: il Palazzetto è gremitissimo ed il tifo è enorme e molto caloroso. Le due squadre finaliste inseguono entrambe il sogno di vincere, per la loro prima volta, l’ambito torneo. Gara avvincente e combattuta; nei primi due quarti di gioco la gran difesa ed il collettivo dei Just Drink It propiziano la fuga del Malnatesi (sospinti dal loro calorosissimo pubblico): 40 a 25 a metà gara. I Venegonesi provano la rimonta e trascinati dal fratelli Lanzani (15 punti per Riccardo e 13 punti per Federico), risalgono fino al 53 a 43 del 36° minuto. Ma i Just Drink It non mollano e i due bomber Cassani (21 punti) e Didone (17 punti) chiudono la gara (75-64 il risultato finale) ed inizia la grande festa dei malnatesi.

Ed alla fine premiazione per tutti i vincitori dei campionati: Angelo Bassi (Tavernerio) Matteo Marino (Rovello Porro) Kevin Romani (Beavers Borgomanero) Sanchez Brito Anor Junior (Kolbe Legnano), Filippo Della Casa (Fernese) Chakir Ilyas (APG Besozzo) Gabriele Leoni (Villa Cortese).

E a festeggiare (in attesa della quarta squadra) sono anche Angera Pikes, Octopus Travedona e Amatori Trecate, promosse in First League.

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