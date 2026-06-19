La Banda Santa Cecilia di Castellanza porta la musica a 2.036 metri: concerto in quota a Pianalunga

La musica incontra la montagna in uno degli scenari più suggestivi della Valsesia. Domenica 21 giugno il Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Castellanza sarà protagonista di un concerto in alta quota a Pianalunga, a 2.036 metri di altitudine, regalando al pubblico un’esperienza unica dove le note degli strumenti a fiato si fonderanno con il silenzio e la maestosità dell’ambiente alpino. Per l’evento partiranno oltre 100 persone tra musicisti e appassionati della montagna del Cai di Castellanza e sostenitori della storica banda cittadina.

Il concerto si svolgerà dalle 11.30 alle 12.30 nei pressi del ristoro Alpen Stop, facilmente raggiungibile dal terminal della telecabina di Alagna Valsesia con una breve passeggiata di circa cinque minuti. Pianalunga rappresenta, infatti, una meta accessibile a tutti. Gli escursionisti possono raggiungerla a piedi con un percorso di circa un’ora e mezza immerso nella natura, mentre chi preferisce un tragitto più agevole può utilizzare gli impianti di risalita che collegano Alagna alla località in appena dieci-dodici minuti. Una volta arrivati, si apre davanti agli occhi uno scenario spettacolare: ampi pascoli, infinite sfumature di verde, il cielo terso delle Alpi e una vista che abbraccia l’intera Valsesia.

«La musica ha la capacità di amplificare la bellezza che ci circonda, mentre la montagna offre alla musica una cornice unica, capace di renderla ancora più intensa e suggestiva. Le note che risuoneranno a oltre duemila metri di quota non saranno soltanto un accompagnamento al paesaggio, ma diventeranno un modo per viverlo e apprezzarlo ancora di più.», sottolinea Silvano Landoni, vicepresidente del CAI di Castellanza. «La particolarità di quest’anno è che il concerto è inserito nell’ambito del programma della Festa delle Guide Alpine»,

Il concerto è stato programmato prima dell’orario di pranzo, offrendo ai partecipanti la possibilità di trascorrere una giornata completa in montagna. Nei pressi dell’area dell’esibizione sarà infatti possibile fermarsi a pranzo all’Alpen Stop, per il quale è consigliata la prenotazione.

Dopo l’esibizione mattutina a Pianalunga, il Corpo Musicale “Santa Cecilia” sarà protagonista di un secondo appuntamento musicale nel pomeriggio. Dalle 16.30 alle 17.00 la banda si esibirà infatti in Piazza Grober, nel centro di Alagna Valsesia, portando la propria musica, assieme ad altre bande cittadine, nel cuore della tradizionale festa dedicata al Corpo delle Guide Alpine di Alagna.

L’evento rappresenta anche un’occasione per valorizzare il legame tra cultura, territorio e associazionismo. Da anni la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sostiene infatti le attività del Cai di Castellanza, contribuendo alla realizzazione di iniziative che promuovono la montagna, la socialità e la crescita culturale della comunità. «Ci sono luoghi che riescono a trasmettere emozioni ancora prima che inizi un evento. La montagna è uno di questi. – sottolinea Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – Con i suoi spazi aperti, il silenzio, i panorami che invitano alla riflessione e il senso di libertà che sa regalare, rappresenta un patrimonio naturale e umano di straordinario valore. Quando a questa bellezza si unisce la musica, nasce qualcosa di speciale: un’esperienza che coinvolge le persone non solo come spettatori, ma come parte di una comunità che condivide emozioni, valori e momenti di autentica partecipazione. La montagna insegna il rispetto, la perseveranza e il senso del limite; la musica insegna l’ascolto, l’armonia e la capacità di creare qualcosa di bello attraverso l’impegno collettivo. Sono valori che appartengono anche al mondo della cooperazione di credito e che da sempre guidano l’azione della nostra banca sul territorio. Per questo guardiamo con particolare favore a manifestazioni come il concerto in quota di Pianalunga, capaci di unire bellezza, cultura, socialità e partecipazione.Questo concerto rappresenta inoltre un bellissimo esempio di collaborazione tra il mondo dell’associazionismo, della cultura e della montagna. Vedere oltre cento persone partire da Castellanza per condividere una giornata tra natura e musica testimonia quanto sia forte il desiderio di stare insieme e di vivere esperienze che lasciano un segno positivo».

Fondata nel 1904 per iniziativa di don Luigi Testori, la Banda Santa Cecilia costituisce una delle istituzioni culturali più longeve e radicate della città. Da oltre centoventi anni svolge un’importante funzione educativa e aggregativa, tramandando la passione per la musica bandistica a generazioni di giovani musicisti. Un impegno riconosciuto ufficialmente anche dal Comune di Castellanza che, nel 2008, ha conferito alla formazione la Civica Benemerenza.

L’esperienza in quota avrà anche una replica in città: il concerto verrà infatti riproposto a Castellanza il prossimo 28 giugno, al teatro cittadino, permettendo anche a chi non potrà raggiungere la Valsesia di ascoltare il repertorio preparato per questa speciale occasione.

«Un doppio appuntamento che celebra la musica come linguaggio universale capace di unire persone, territori e tradizioni, dalle piazze cittadine alle vette alpine. Il concerto sarà un tributo alla storia musicale della Santa Cecilia, ma anche un segno tangibile di come la musica possa farsi ponte tra comunità e voce della montagna. Un appuntamento che promette emozione e bellezza», conclude Silvano Landoni.