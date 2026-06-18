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La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate premiata come migliore banca della categoria “Grandi”

Il riconoscimento è stato assegnato durante l’Expo annuale del Gruppo BCC Iccrea e premia la capacità dell’istituto di offrire un’ampia gamma di servizi a famiglie e imprese

Nuovo look per la filiale di Legnano Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è stata premiata come migliore banca italiana della categoria “Grandi” per il mix di servizi offerti alla clientela durante l’Expo annuale del Gruppo BCC Iccrea, l’appuntamento che riunisce le banche del Credito Cooperativo per fare il punto su risultati e strategie.

Il riconoscimento, assegnato in Sardegna sulla base delle classifiche elaborate dal Gruppo Iccrea, valorizza le performance complessive degli istituti nei diversi ambiti di servizio a famiglie e imprese. La banca dell’Altomilanese e del Varesotto si è inoltre aggiudicata il primo posto nella categoria Leasing.

«È una grande soddisfazione e un orgoglio condiviso», ha commentato Roberto Gentilomo, responsabile Area mercato della Bcc, sottolineando come il premio sia il risultato del lavoro di tutta l’organizzazione e della capacità di costruire relazioni di fiducia con soci e clienti.

Per il direttore generale Roberto Solbiati, il riconoscimento conferma la validità di un modello basato su consulenza, prossimità e attenzione ai bisogni di famiglie e imprese. Anche il presidente Roberto Scazzosi ha evidenziato il valore del risultato, ottenuto confrontandosi con istituti di tutta Italia e mantenendo al centro i principi del credito cooperativo.

Il premio arriva in una fase di crescita e consolidamento della presenza della banca nei territori dell’Altomilanese e del Varesotto e rappresenta, come sottolineato dai vertici dell’istituto, uno stimolo a continuare a investire nella qualità dei servizi e nella vicinanza alle comunità locali.

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Pubblicato il 18 Giugno 2026
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