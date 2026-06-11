La Bce alza i tassi: +0,25% per frenare l’inflazione spinta dalla guerra in Medio Oriente, mutui e prestiti costeranno di più

La Banca centrale europea inverte la rotta. Dopo la lunga fase di allentamento monetario, il Consiglio direttivo ha deciso giovedì 11 giugno di alzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento, una mossa dettata dalle pressioni inflazionistiche generate dal conflitto in Medio Oriente.

Dal 17 giugno 2026 il tasso sui depositi presso la banca centrale salirà al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sul rifinanziamento marginale al 2,65%. È il parametro che orienta il costo del denaro in tutta l’area euro: la decisione si rifletterà, nei prossimi mesi, su mutui a tasso variabile, prestiti alle imprese e rendimenti dei conti deposito.

Inflazione su, crescita giù

A pesare sulla scelta di Francoforte sono le nuove proiezioni degli esperti dell’Eurosistema. Nello scenario di base l’inflazione complessiva si attesterebbe in media al 3,0% nel 2026, per poi scendere al 2,3% nel 2027 e al 2,0% nel 2028, ben oltre quindi – almeno per quest’anno – l’obiettivo del 2% che la Bce considera la soglia della stabilità dei prezzi. Rispetto alle stime di marzo, la revisione al rialzo per il 2026 e il 2027 è dovuta soprattutto all’aumento dei prezzi dell’energia, destinato in parte a trasmettersi ad alimentari, beni e servizi.

Il rovescio della medaglia è la frenata dell’economia: la crescita del Pil dell’area euro è ora stimata allo 0,8% nel 2026, all’1,2% nel 2027 e all’1,5% nel 2028, con una correzione al ribasso per i primi due anni che riflette l’impatto della guerra sui mercati delle materie prime, sui redditi reali e sul clima di fiducia.

Incertezza e approccio “riunione per riunione”

Francoforte non nasconde la difficoltà del momento: le prospettive restano incerte, con rischi al rialzo per l’inflazione e al ribasso per la crescita. Molto dipenderà dall’intensità e dalla durata dello shock energetico e dai suoi effetti indiretti. Per questo gli esperti dell’Eurosistema hanno elaborato anche scenari alternativi a scopo illustrativo, che saranno pubblicati insieme alle proiezioni sul sito della Bce.

Il Consiglio direttivo ribadisce che non si vincolerà a un percorso predefinito: le prossime decisioni saranno prese di volta in volta a ogni riunione, sulla base dei dati economici e finanziari, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria.

Sul fronte dei bilanci, prosegue intanto la normalizzazione: i portafogli dei programmi di acquisto Paa e Pepp continuano a ridursi a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.