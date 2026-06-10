La Befana del Cral Beko torna a giugno per Villaggio del Fanciullo e di Fondazione Ascoli
Donati giocattoli alla struttura di Morosolo e ai piccoli pazienti del Day Center oncoematologico dell'oapedale Del Ponte. Un gesto di solidarietà che rinnova una tradizione aziendale lunga quasi settant'anni
La Befana è arrivata con qualche mese di ritardo, ma non ha dimenticato i bambini del Varesotto. Nella giornata di martedì 9 giugno una delegazione del Cral Beko di Cassinetta di Biandronno, guidata dal direttore di stabilimento e presidente del Cral Michele Zambotti, ha consegnato giocattoli e doni al Villaggio del Fanciullo di Morosolo e al Day Center oncoematologico della Fondazione Giacomo Ascoli all’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese.
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