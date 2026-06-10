La Befana del Cral Beko torna a giugno per Villaggio del Fanciullo e di Fondazione Ascoli

L’iniziativa è nata dalla decisione del direttivo del Cral di destinare i regali rimasti dalla tradizionale Befana aziendale a due realtà che ogni giorno operano a sostegno dell’infanzia e delle famiglie in difficoltà.

La prima tappa è stata il Villaggio del Fanciullo di Morosolo, struttura immersa nel verde che accoglie nuclei madre-bambino e minori che vivono situazioni di fragilità. Qui educatori e operatori specializzati accompagnano quotidianamente le famiglie in percorsi di sostegno e recupero delle competenze genitoriali.

«Siamo entusiasti di aver accolto la rappresentanza di Beko al Villaggio del Fanciullo – ha dichiarato Anna De Angeli, responsabile del coordinamento gestionale –. La loro generosa donazione è stata anche l’occasione per condividere la nostra realtà e costruire nuove relazioni umane con il territorio».

La seconda visita si è svolta al Day Center oncoematologico della Fondazione Giacomo Ascoli, al quinto piano del padiglione Leonardo dell’Ospedale Del Ponte. La struttura, inaugurata nel 2019, segue ogni anno oltre mille bambini affetti da patologie oncoematologiche, offrendo cure specialistiche vicino a casa e in ambienti progettati per il benessere dei piccoli pazienti.

«La nostra forza è la presenza quotidiana di volontari, educatori, psicologi e professionisti che affiancano il personale sanitario – ha spiegato Marco Ascoli, fondatore della Fondazione –. Questo contribuisce a migliorare la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie durante il percorso di cura».

«Abbiamo conosciuto da vicino due realtà straordinarie del nostro territorio – ha commentato Michele Zambotti – dove convivono sofferenza, professionalità, solidarietà e grande umanità. Vedere i sorrisi dei bambini davanti ai doni ricevuti è stata la soddisfazione più grande».

L’iniziativa rinnova una tradizione che affonda le radici nella storia industriale del territorio. La Befana aziendale nacque infatti quasi settant’anni fa per volontà di Giovanni Borghi, fondatore della Ignis, e continua ancora oggi attraverso le diverse realtà che si sono succedute nel sito produttivo di Cassinetta, da Philips a Whirlpool fino all’attuale Beko. Un legame con la comunità locale che resta saldo e che il nuovo piano industriale del gruppo punta a rafforzare ulteriormente, confermando Cassinetta di Biandronno come uno dei principali poli produttivi per gli elettrodomestici dedicati alla cottura e alla refrigerazione.