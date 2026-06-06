La biblioteca scolastica di Vedano dedicata al piccolo Mattia, morto con mamma e papà nella tragedia del Mottarone
La biblioteca scolastica inaugurata il 5 giugno all’Istituto Silvio Pellico diventa un luogo accogliente per studenti e insegnanti nel segno della memoria di Mattia Zorloni. Murales realizzati dagli alunni, letture e la partecipazione delle istituzioni hanno accompagnato la cerimonia
Un gesto di memoria e un progetto educativo che guarda al futuro: l’Istituto Comprensivo “Silvio Pellico” di Vedano Olona ha inaugurato ieri, venerdì 5 giugno, la biblioteca scolastica dedicata a Mattia Zorloni, il bambino di 5 anni vittima della tragedia del Mottarone insieme al papà Vittorio e alla mamma Elisabetta Personini.
La nuova struttura nasce dall’impegno della dirigente scolastica Maria Rita Avveduto, sostenuta dal collegio docenti e dal consiglio d’istituto, con l’intento di trasformare il ricordo di Mattia in uno spazio vivo di crescita e apprendimento per gli studenti.
Un luogo per crescere e sognare
«Questo spazio sarà un luogo vivo – ha detto la dirigente scolastica – Un luogo dove i bambini potranno crescere, imparare e coltivare sogni, anche nel nome di Mattia». La cerimonia è stata accompagnata da momenti toccanti, come la lettura di un pensiero dedicato a Mattia da parte della referente della scuola dell’infanzia Caterina Valle Zaninoni, e la lettera della sorella del piccolo letta dal vicepreside Antonio D’Addetta, che hanno suscitato profonda commozione tra i presenti.
La biblioteca è stata resa ancora più speciale dai murales realizzati dagli alunni, sotto la guida delle docenti professoressa Sala e professoressa Sirianni, con il supporto dei collaboratori scolastici che hanno contribuito alla preparazione degli spazi. Il taglio del nastro è stato affidato alla dirigente Avveduto insieme alla vicesindaco Fabiana Conti, in un gesto simbolico che ha sancito ufficialmente l’apertura dello spazio.
Memoria e comunità
Durante la cerimonia, il parroco don Gianluca Tognon ha ricordato l’importanza della memoria, sottolineando come «custodire la memoria significa dare continuità alla vita attraverso gesti di bene». Le istituzioni presenti hanno ribadito la vicinanza alla comunità scolastica e alla famiglia, confermando l’intento di rendere la biblioteca un punto di riferimento per studenti, insegnanti e famiglie: «La nuova biblioteca si propone come uno spazio accogliente e condiviso, dove la memoria di Mattia si intreccia con il futuro dei ragazzi, promuovendo conoscenza, crescita e senso di comunità».
Scuola e istituzioni insieme
All’inaugurazione hanno partecipato, oltre alla dirigente Maria Rita Avveduto alla vicesindaco Fabiana Conti, anche la dirigente in pensione Paola Tadiello, in carica al momento della tragedia, la comandante della Polizia locale Nadia Ghiringhelli, l’assessore Maria Luisa Saligari e il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi Nicolò Ciraulo, insieme a docenti, alunni e referenti scolastici, tra cui la professoressa Paola Buffa della scuola secondaria e la professoressa Laura Sangiorgio, responsabile del progetto biblioteca.
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