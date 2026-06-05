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La carica delle 101 Green school in festa a Villa Recalcati

Il progetto che promuove e misura l'impegno delle scolaresche per la tutela dell'ambiente ha coinvolto 22.755 alunni e 2088 insegnanti

green school 2026

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Pubblicato il 05 Giugno 2026
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La Festa delle Green School a Villa Recalcati 4 di 17
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