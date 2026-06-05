La carica delle 101 Green school in festa a Villa Recalcati

La consegna delle certificazioni Green School alle scuole che durante l’anno scolastico hanno attivato buone pratiche per l’ambiente – misurandone i risultati – è stata una festa, come sempre. Tanto più questo venerdì 5 giugno che per molti è il penultimo giorno di scuola.

A Villa Recalcati l’evento ha coinvolto bambini e ragazzi in attività ed esperienze dal forte valore educativo a cominciare dalla firma, ciascuno con la propria impronta digitale con tempera colorata, del Patto per la terra.

Galleria fotografica La Festa delle Green School a Villa Recalcati 4 di 17

All’ombra della possente sequoia del Parco di VIlla Recalcati, il patto è stato presentato da una simpatica scenetta interpretata dagli adulti coordinatori del progetto Green School. Proprio la sequoia ha riunito il consiglio della natura di cui fanno parte il tasso, l’ape, la rondine e il fiume, per capire la situazione e decidere come agire, stilando un patto in 8 punti:

Vado a piedi o in bici quando passo

Chiudo il rubinetto mentre mi lavo i denti

Spengo le luci nelle stanze vuote

Raccolgo il rifiuto se lo vedo a terra

Pianto un albero

Semino fiori per le api

Rispetto piante, persone, animali e luoghi

Ne parlo con qualcuno che amo

I partecipanti hanno anche potuto vivere l’esperienza immersiva di un’installazione sulla Fast Fashion creata dai ragazzi di terza del corso di Scienze umane dei Licei Manzoni di Varese, a conclusione di un progetto biennale con il Teatro del Sole.

Quattro sedie e uno specchio allestiti a tema, da osservare con una guida in cuffie per capire quanto sia energivora e inquinante la moda che si reinventa ad ogni stagione con capi di bassa qualità.

LE CERTIFICAZIONI GREEN SCHOOL

Alla fine i verdetti: delle 111 scuole di ogni ordine e grado che si sono iscritte per l’anno scolastico 2025-2026 al progetto Green School solo 101 hanno ottenuto la certificazione.

Di queste 1 su 4 ha ottenuto la certificazione di classe A, la più alta, agendo su almeno due dei sei pilastri di Green School: risparmio energetico, riduzione e corretta gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile, riduzione degli sprechi alimentari, risparmio di acqua, ambiente e biodiversità, educazione allo sviluppo sostenibile.

Tra queste le primarie Pedotti di Luvinate, che tra le diverse azioni da anni porta avanti un partecipato Pedibus, la primaria Cittolini e la secondaria Giovanni XXIII di Cittiglio, autrici, tra l’altro, del KM green appena inaugurato sulla ciclabile della Valcuvia verso Luino.

Certificata in classe A anche la primaria Macchi di Somma Lombardo, con una forte tradizione in Green School e che ha lavorato su tutti i pilastri realizzando tra l’altro un pluviometro per la raccolta dell’acqua piovana con cui innaffiare l’orto verticale ampliato con nuovi bancali e nuove piantine per gli insetti impollinatori. I suoi studenti sono ideatori e promotori della campagna “Interruttore off pianeta on – Spegni e vinci: il pianeta ti ringrazia”.

In totale sono stati 22.755 gli alunni coinvolti in quest’anno scolastico da Green School assieme a 2088 insegnanti della provincia e non solo.

Quest’anno per la prima volta Green School ha gettato il cuore al di là dei confini del Varesotto arrivando a certificare la prima scuola di un altro territorio: la primaria di Castiglione d’Intelvi, nel comasco.