La Città metropolitana di Milano presenta il Garante dei diritti degli anziani
Tra i primi progetti annunciati iniziative contro le truffe, percorsi di alfabetizzazione digitale e attività per favorire socialità e inclusione
Una nuova figura dedicata alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone over 65. In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza degli abusi sugli anziani, la Città metropolitana di Milano ha presentato ufficialmente il servizio del Garante dei diritti degli anziani, incarico affidato a Paolo Favini (nella foto di fianco al sindaco Sala) dopo un avviso pubblico.
La presentazione si è svolta a Palazzo Isimbardi alla presenza di istituzioni, enti del terzo settore e operatori del sociale. Il nuovo garante avrà funzioni di ascolto, segnalazione e consulenza, collaborando con enti locali e associazioni per favorire politiche dedicate alla popolazione anziana.
«L’istituzione del Garante dei diritti degli Anziani della Città Metropolitana di Milano è una conquista di cui dobbiamo essere fieri come comunità» ha dichiarato il sindaco metropolitano Giuseppe Sala, sottolineando l’importanza di sviluppare strumenti adeguati in una società caratterizzata da un progressivo invecchiamento della popolazione.
Tra le prime iniziative annunciate figurano visite guidate gratuite a Palazzo Isimbardi dedicate agli anziani, progetti contro le truffe e i raggiri, percorsi di alfabetizzazione digitale e interventi per contrastare isolamento e solitudine. In autunno è inoltre previsto un convegno dedicato ai temi della salute, dell’invecchiamento attivo, della sicurezza e dei diritti delle persone anziane.
Secondo Favini, è necessario promuovere una maggiore consapevolezza sul fenomeno degli abusi nei confronti degli anziani e favorire una cultura basata su dignità, rispetto, inclusione sociale e valorizzazione delle competenze della terza età.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.