La Città metropolitana di Milano presenta il Garante dei diritti degli anziani

Una nuova figura dedicata alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone over 65. In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza degli abusi sugli anziani, la Città metropolitana di Milano ha presentato ufficialmente il servizio del Garante dei diritti degli anziani, incarico affidato a Paolo Favini (nella foto di fianco al sindaco Sala) dopo un avviso pubblico.

La presentazione si è svolta a Palazzo Isimbardi alla presenza di istituzioni, enti del terzo settore e operatori del sociale. Il nuovo garante avrà funzioni di ascolto, segnalazione e consulenza, collaborando con enti locali e associazioni per favorire politiche dedicate alla popolazione anziana.

«L’istituzione del Garante dei diritti degli Anziani della Città Metropolitana di Milano è una conquista di cui dobbiamo essere fieri come comunità» ha dichiarato il sindaco metropolitano Giuseppe Sala, sottolineando l’importanza di sviluppare strumenti adeguati in una società caratterizzata da un progressivo invecchiamento della popolazione.

Tra le prime iniziative annunciate figurano visite guidate gratuite a Palazzo Isimbardi dedicate agli anziani, progetti contro le truffe e i raggiri, percorsi di alfabetizzazione digitale e interventi per contrastare isolamento e solitudine. In autunno è inoltre previsto un convegno dedicato ai temi della salute, dell’invecchiamento attivo, della sicurezza e dei diritti delle persone anziane.

Secondo Favini, è necessario promuovere una maggiore consapevolezza sul fenomeno degli abusi nei confronti degli anziani e favorire una cultura basata su dignità, rispetto, inclusione sociale e valorizzazione delle competenze della terza età.