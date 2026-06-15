La comunità di Varese in festa per la prima Messa di don Giuseppe Bianchi

La comunità pastorale di Sant’Antonio Abate si è stretta in un grande e caloroso abbraccio intorno a don Giuseppe Bianchi, che ha celebrato a Varese la sua prima Santa Messa solenne in una Basilica di San Vittore gremita di fedeli, amici e parenti. La celebrazione ha rappresentato un momento di gioia straordinaria non solo per i parrocchiani, ma per l’intera città, accorsa per salutare il novello sacerdote nel giorno del suo esordio ufficiale sull’altare.

Galleria fotografica La prima messa di don Giuseppe Bianchi a Varese 4 di 12

L’atmosfera vissuta all’interno della storica Basilica varesina è stata caratterizzata fin dai primi minuti da una profonda commozione e da un sincero senso di gratitudine. La risposta della cittadinanza testimonia il forte legame della comunità locale con i propri giovani che scelgono la via del sacerdozio.

L’omelia di don Stefano e il valore del sacerdozio

Durante la celebrazione, particolarmente toccante è stata l’omelia pronunciata da don Stefano Pedroli. Richiamando le letture della terza domenica dopo Pentecoste, il predicatore ha voluto rimettere al centro il vero significato del ministero, distogliendo lo sguardo dal protagonismo umano e ricordando che all’inizio non c’era nulla, poiché è stato il Signore a plasmare l’uomo dalla polvere.

Sottolineando che al centro di questo splendore non ci può essere spazio per l’orgoglio personale, il predicatore si è rivolto direttamente al festeggiato con parole cariche di affetto e realismo: «Non ci puoi essere tu, “Beppe” – le parole di don Stefano Pedroli – E però, dai, qualcosa di sensatamente tuo, nelle nostre lacrime, nei nostri applausi, nei nostri complimenti ci deve pur essere. Perché, come faceva notare Benedetto XVI, noi uomini veniamo dalla terra, certo, ma “dalla terra buona, per opera del creatore buono”. Sei tu, ma non sei solo tu. Sei tu, ma non sei tu: siamo noi, è la Chiesa, è il Signore Dio».

Il celebrante ha poi ripercorso le tappe del cammino del giovane, ricordando come Dio lo abbia collocato fin dal Battesimo e dalla scelta dei genitori nel meraviglioso giardino della Chiesa. Ha così rievocato i passaggi fondamentali della sua crescita: le liturgie in Basilica, l’impegno nella Comunità Pastorale Sant’Antonio, gli oratori e le tante esperienze tra Scout, GS, CLU e cori, fino all’ingresso in seminario e al servizio sul territorio. Un percorso che lo guiderà verso una Chiesa “in uscita, ospedale da campo”, capace di portare Gesù nel fango per consolare e salvare.

Un presbiterio unito e l’abbraccio della famiglia

Accanto al novello sacerdote, sul presbiterio della Basilica, erano presenti numerosissimi concelebranti a testimoniare la vicinanza dell’intera Chiesa locale, in piena comunione con l’Arcivescovo Mario e con Papa Leone. Tra i presenti spiccavano il prevosto monsignor Gabriele Gioia e il suo predecessore monsignor Luigi Panighetti.

Insieme a loro si sono uniti i sacerdoti della comunità di Sant’Antonio Abate e gli storici amici don Agostino Ferrario, don Gabriele Castelli, don Corrado Bardella, don Matteo Missora, don Carlo Manfredi, don Roberto Verga, don Emanuele Lupi, don Mauro Ambrosetti, don Stefano Cardani e don Paolo Bottelli. In prima fila, visibilmente commossi, hanno accompagnato il novello sacerdote i genitori Mauro e Luisa, ricordati con gratitudine anche nell’omelia, insieme ai fratelli Cecilia e Andrea, circondati dal calore dei tantissimi fedeli varesini.

La festa in piazza Canonica e la processione serale alla Brunella

Terminata la solenne liturgia in Basilica, la festa si è spostata all’aperto nella vicina piazza Canonica. In questo spazio la comunità si è ritrovata in un clima di grande e gioiosa familiarità, con ben 300 persone che hanno preso parte a un informale pranzo en plein air organizzato per salutare e festeggiare il sacerdote.

A coronamento dell’intensa giornata di fede e condivisione, come da programma, la comunità si è ritrovata in serata, alle ore 21.00, presso la parrocchia della Brunella per la solenne celebrazione di Sant’Antonio di Padova. In questa occasione speciale, don Giuseppe Bianchi ha benedetto la nuova statua dedicata al Santo prima di ricevere l’ultimo caloroso abbraccio e la preghiera dei fedeli, sigillando così una giornata memorabile per la città.