La Comunità Energetica di Castello Cabiaglio accende il primo impianto collettivo

Un traguardo atteso e costruito dal basso, che segna una nuova tappa nel percorso della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS) di Castello Cabiaglio. Domenica 14 giugno il paese festeggerà infatti l’inaugurazione del primo impianto fotovoltaico collettivo, destinato a mettere in circolo l’energia prodotta dal sole all’interno della comunità.

L’appuntamento rappresenta un momento simbolico e concreto allo stesso tempo per un progetto nato dalla volontà di un gruppo di cittadini e associazioni che hanno scelto di investire sulla sostenibilità ambientale e sulla solidarietà sociale. Un percorso che, partito da un nucleo fondatore legato al circuito dell’Economia Solidale, ha saputo raccogliere il sostegno di una rete territoriale sempre più ampia, fino a ottenere il finanziamento di Fondazione Cariplo attraverso il bando “Alternative 2024”.

La giornata sarà anche l’occasione per ripercorrere le tappe di questa esperienza e ringraziare tutte le persone, gli enti e le realtà che hanno contribuito alla sua realizzazione. «La S di Solidale – spiegano i promotori – è diventata una pratica concreta del fare comunità», attraverso collaborazioni, partecipazione e condivisione di competenze e risorse.

Il programma prenderà il via alle 17.30 alla Casa Betlem con i saluti istituzionali e la presentazione del progetto SREC, acronimo di “Solidarietà per Riattivare le Energie della Comunità”, vincitore del bando di Fondazione Cariplo. Seguirà un momento di approfondimento dedicato al tema della sostenibilità condivisa, con un’intervista a Davide Biolghini, presidente di Co-Energia, e a Sebastiano Aleo, presidente della cooperativa di finanza etica Mag2.

Uno spazio importante sarà dedicato anche alla dimensione sociale dell’iniziativa. L’antropologa Aurora de Toffoli, dell’Università di Milano-Bicocca, presenterà infatti i risultati della ricerca “Un combustibile per la partecipazione”, condotta tra gli abitanti di Castello Cabiaglio. Un lavoro che racconta il paese attraverso le relazioni, i desideri e le possibilità emerse dalla costruzione della comunità energetica, mostrando come l’energia al centro del progetto non sia soltanto quella prodotta dai pannelli solari, ma soprattutto quella generata dai legami tra le persone.

Alle 19.30 il programma si sposterà presso l‘ex scuola elementare di via San Rocco per il momento più atteso: il taglio del nastro del nuovo impianto fotovoltaico. A seguire è prevista una cena condivisa aperta a tutti i partecipanti, con un primo piatto offerto dagli organizzatori e il contributo di ciascuno per arricchire la tavola comune.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Energia Solidale ETS, insieme ai partner del progetto SREC, tra cui Co-Energia, Mag2, Università di Milano-Bicocca, Forum Cooperazione e Tecnologia, Matrioska, il Comune di Castello Cabiaglio, il Condominio Solidale Betlem e l’associazione Il Bosco Verde. Una rete che ha fatto della collaborazione il motore di un progetto che ora entra nella sua fase operativa, con l’obiettivo di produrre energia pulita e generare benefici condivisi per il territorio.