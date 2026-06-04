La Concordia di Crenna ha 140 anni: concerto e festa per l’unica banda di Gallarate

La “banda di Crenna” compie 140 anni e festeggia con un concerto. Sempre sulla collina, in quel paese (oggi quartiere di Gallarate) alto sulla città dove ha sede ininterrotta dal 1866.

Ai tempi della fondazione della banda – ufficialmente Corpo Musicale La Concordia – Crenna era ancora un Comune autonomo, non esisteva neppure la scalinata che univa Gallarate sul “viale dei tigli”.

È un po’ un paradosso che Crenna non è più autonoma dal 1923, ma la sua banda è l’unica che sopravvive in città.

«Nel Dopoguerra le bande a Gallarate erano tre: c’erano la cittadina di Gallarate, quella di Crenna e quella di Arnate» racconta Paolo Carissimi, sassofonista e oggi presidente della Concordia.

Esauritasi l’esperienza di Arnate (dove sopravvive invece la Corale fondata nel 1928) e quella di Gallarate, Crenna è rimasto l’avamposto della musica, alto sulla città. Con sede fino a pochi anni fa nei locali comunali di vicolo Santa Margherita e oggi invece a Villa Delfina, storica, piccola villa in via Donatello, la strada centrale del paese divenuto quartiere.

«Oggi siamo in ventidue elementi e siamo una banda “matura”» dice ancora Carissimi, con un pizzico di ironia. Nella formazione ci sono diversi suonatori di lungo corso anche se non manca qualche nuovo ingresso recente. Curiosità: il più anziano e la più giovane (25 anni) condividono lo stesso strumento, il flauto.

Per i 130 anni della sua storia – dieci anni fa – la banda di Crenna aveva pubblicato un libro, per raccogliere la sua storia, fatta di tante celebrazioni cittadine – al 4 novembre, ad esempio, fino a pochi anni fa al 25 aprile – e anche momenti speciali, come una apparizione sull’unico canale Rai negli anni Cinquanta o la sfilata al “Columbus day” di New York nel 2007.

Per questo 140° compleanno invece la festa (sabato 6 giugno, ore 21.15) sarà proprio nel parco di Villa Delfina, in via Donatello, con un concerto in cui sarà proposta anche «una Marcia speciale composta da Silvano Scaltritti, maestro storico degli ultimi 40 anni». Per festeggiare il compleanno e guardare comunque al futuro, nonostante una certa difficoltà delle bande ad attrarre giovani, specie nelle città: «Noi teniamo duro. Puntiamo almeno a 150 anni».