La Coppa Italia di Orienteering 2027 sbarca al Campo dei Fiori

Il Parco Regionale del Campo dei Fiori si prepara a diventare il palcoscenico di un grande evento sportivo di livello nazionale. La Federazione Italiana Sport Orientamento ha infatti assegnato all’ASD Dalla Chiesa di Sesto Calende l’organizzazione della prima e della seconda prova della Coppa Italia di Orienteering 2027. L’appuntamento è fissato per il 20 e 21 marzo del prossimo anno e vedrà protagonisti i boschi e i sentieri dei territori comunali di Comerio e Brinzio.

Centinaia di atleti attesi nel Varesotto

I due paesi del comprensorio del Campo dei Fiori sono pronti ad accogliere il meglio dello “sport dei boschi” italiano. Le stime degli organizzatori prevedono l’arrivo di un flusso compreso tra i 600 e gli 800 atleti, che giungeranno da ogni parte d’Italia per sfidarsi nelle prime due prove del circuito nazionale. La macchina organizzativa si è attivata da tempo per curare ogni dettaglio logistico e tecnico della manifestazione.

Il minuzioso lavoro di cartografia nei boschi

Dietro a una competizione di questo livello si nasconde una preparazione lunga e accurata che dura da oltre un anno, incentrata soprattutto sulla creazione delle mappe necessarie alla navigazione dei partecipanti.

«I lavori di cartografia richiedono tempo, pazienza e precisione – spiega Lorenzo Bellò, direttore di gara –. Per realizzare le mappe di gara i nostri cartografi, Antonio Franco e Maurizio Todeschini, stanno rilevando il terreno metro per metro, partendo dalle basi cartografiche esistenti e aggiornando ogni dettaglio utile alla navigazione degli atleti. L’obiettivo è produrre una carta estremamente accurata, all’altezza di una competizione nazionale».

Mappare i sentieri offre anche uno sguardo ravvicinato sulle bellezze naturali e sulla fauna locale, con una forte attenzione alla sostenibilità dell’evento.

«La realizzazione della mappa di Comerio è un’immersione nella natura del Campo dei Fiori – racconta Antonio Franco, cartografo –. È un modo molto intimo per conoscere e apprezzare questo ambiente e i suoi abitanti: caprioli, cinghiali, volpi, scoiattoli, salamandre e qualche serpentello. Come ospiti del bosco, cerchiamo di ridurre al minimo il disturbo e di rispettare le aree protette e le indicazioni dell’Ente Parco nella preparazione dei percorsi di gara».

Ispezioni tecniche e aggiornamenti sul terreno

Nei giorni scorsi le aree di gara sono state sottoposte a una prima verifica ufficiale da parte di Michele Caraglio, ex campione italiano e atleta della nazionale azzurra, intervenuto in veste di omologatore federale. La relazione tecnica ha confermato la buona qualità del lavoro svolto finora, segnalando però alcuni punti in cui la vegetazione o l’intervento umano hanno modificato lo stato dei luoghi.

Tra questi elementi spicca il recente intervento di recupero delle selve castanili eseguito dall’ASFO Valli delle Sorgenti nella zona del Mattello. L’opera ha variato la visibilità e la percorribilità del bosco, e richiederà quindi una modifica dei dettagli cartografici.

«Sarà tutto pronto per marzo 2027 – assicura Lorenzo Bellò, direttore di gara –».

Un territorio a forte vocazione outdoor

L’assegnazione della Coppa Italia rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita della disciplina nel Varesotto. La scia positiva è iniziata nel marzo 2025 con i Campionati Nazionali Studenteschi tra Varese e Tradate, e proseguirà quest’anno con l’Arge Alp Orienteering il 10 e 11 ottobre a Cunardo e Bedero Valcuvia.

Il valore della manifestazione supera i confini puramente agonistici, configurandosi come un’importante vetrina di promozione del territorio e del turismo sportivo.

«L’orienteering rappresenta una preziosa aggiunta al panorama degli eventi di natura turistico-sportiva della provincia di Varese – sottolinea Anna Deligios, Segretaria Generale di Camera di Commercio di Varese –. Con il territorio del Parco Regionale del Campo dei Fiori, Varese si conferma una meta d’eccellenza per lo sport outdoor».