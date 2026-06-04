La costituzione a 50 neodiciottenni: la festa della Repubblica a Samarate
Ampia la partecipazione dei nuovi maggiorenni al momento celebrato dal Comune, con il coinvolgimento e la testimonianza anche di alcune realtà dell'associazionismo
In occasione della Festa della Repubblica, l’amministrazione comunale di Samarate ha organizzato il Battesimo Civico dedicato ai diciottenni samaratesi.
L’evento ha registrato una partecipazione significativa, con oltre cinquanta ragazzi e ragazze presenti insieme alle loro famiglie, a testimonianza di un forte senso di appartenenza e di partecipazione alla vita della comunità.
A ciascun giovane è stata consegnata una copia della Costituzione italiana, accompagnata dagli auguri del sindaco Alessandro Ferrazzi, del presidente del Consiglio Comunale Luca Macchi e dell’assessora all’Istruzione e alle Politiche Giovanili Cristiana Zocchi, che hanno rivolto ai ragazzi un invito a diventare protagonisti attivi della vita cittadina: «Diventare maggiorenni significa acquisire nuove libertà, ma anche nuove responsabilità: verso sé stessi, verso gli altri e verso la comunità di cui facciamo parte. Partecipazione, rispetto, impegno e solidarietà sono valori fondamentali per costruire una società migliore e ciascuno di voi può contribuire concretamente a questo obiettivo».
Particolarmente apprezzati sono stati gli interventi dell’avvocato Capodiferro, presidente di Avis Gallarate, e di Lorenzo Canziani, presidente di Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate, che hanno illustrato ai giovani il valore del volontariato e dello spirito di servizio verso il prossimo.
Spazio anche al Tavolo Giovani, proposta di recentissima istituzione: una giovane samaratese ha raccontato le motivazioni che l’hanno spinta ad aderire all’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, sottolineandone il valore come occasione per creare nuove relazioni, sviluppare progetti e contribuire a rendere Samarate una città sempre più attenta alle esigenze delle nuove generazioni. ( sul sito del comune il modulo per le adesioni)
La serata si è conclusa in un clima di festa e convivialità, grazie anche alla presenza dei giovani volontari della Croce Rossa che hanno proposto in modo coinvolgente ed informale la campagna di sensibilizzazione LoveRED, dedicata alla conoscenza e alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.
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