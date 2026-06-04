La costituzione a 50 neodiciottenni: la festa della Repubblica a Samarate

In occasione della Festa della Repubblica, l’amministrazione comunale di Samarate ha organizzato il Battesimo Civico dedicato ai diciottenni samaratesi.

L’evento ha registrato una partecipazione significativa, con oltre cinquanta ragazzi e ragazze presenti insieme alle loro famiglie, a testimonianza di un forte senso di appartenenza e di partecipazione alla vita della comunità.

A ciascun giovane è stata consegnata una copia della Costituzione italiana, accompagnata dagli auguri del sindaco Alessandro Ferrazzi, del presidente del Consiglio Comunale Luca Macchi e dell’assessora all’Istruzione e alle Politiche Giovanili Cristiana Zocchi, che hanno rivolto ai ragazzi un invito a diventare protagonisti attivi della vita cittadina: «Diventare maggiorenni significa acquisire nuove libertà, ma anche nuove responsabilità: verso sé stessi, verso gli altri e verso la comunità di cui facciamo parte. Partecipazione, rispetto, impegno e solidarietà sono valori fondamentali per costruire una società migliore e ciascuno di voi può contribuire concretamente a questo obiettivo».

Particolarmente apprezzati sono stati gli interventi dell’avvocato Capodiferro, presidente di Avis Gallarate, e di Lorenzo Canziani, presidente di Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate, che hanno illustrato ai giovani il valore del volontariato e dello spirito di servizio verso il prossimo.

Spazio anche al Tavolo Giovani, proposta di recentissima istituzione: una giovane samaratese ha raccontato le motivazioni che l’hanno spinta ad aderire all’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, sottolineandone il valore come occasione per creare nuove relazioni, sviluppare progetti e contribuire a rendere Samarate una città sempre più attenta alle esigenze delle nuove generazioni. ( sul sito del comune il modulo per le adesioni)

La serata si è conclusa in un clima di festa e convivialità, grazie anche alla presenza dei giovani volontari della Croce Rossa che hanno proposto in modo coinvolgente ed informale la campagna di sensibilizzazione LoveRED, dedicata alla conoscenza e alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.