La crisi Electrolux costa 60 milioni in provincia di Varese e il giorno nero dei pendolari



Oggi vi raccontiamo del peso nel Varesotto della crisi dello stabilimento Electrolux di Solaro che è in provincia di Milano, della giornata di crisi nera tra corse soppresse per sciopero e cantieri sulle linee ferroviarie a nord di Milano ma anche di nuovi sviluppi nelle indagini sull’investimento mortale avvenuto domenica a Maccagno, di parassiti che attaccano le nostre piante e di un condominio solidale.