Varese News

Life

La crisi Electrolux costa 60 milioni in provincia di Varese e il giorno nero dei pendolari

I fatti principali e quelli più curiosi di giovedì in 10 minuti

podcast varesenews notizie giornale radio


Oggi vi raccontiamo del peso nel Varesotto della crisi dello stabilimento Electrolux di Solaro che è in provincia di Milano, della giornata di crisi nera tra corse soppresse per sciopero e cantieri sulle linee ferroviarie a nord di Milano ma anche di nuovi sviluppi nelle indagini sull’investimento mortale avvenuto domenica a Maccagno, di parassiti che attaccano le nostre piante e di un condominio solidale.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.