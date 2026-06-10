“La Dolce Vita degli anni ’50 e ’60”, concerto a ingresso libero nel cuore di Castiglione Olona

Una serata dedicata alle atmosfere degli anni Cinquanta e Sessanta animerà Castiglione Olona giovedì 18 giugno 2026. Nell’ambito della 21ª edizione della rassegna “Musica nelle Residenze Storiche”, la quattrocentesca Corte del Doro ospiterà alle ore 21 il concerto “La Dolce Vita degli anni ’50 e ’60” con Patrick Mittiga & The Swing Crew.

L’appuntamento si terrà negli spazi di via Roma 29, sede anche del MAP – Museo di Arte Plastica, che proprio in questi giorni ospita la mostra “Marinella Pirelli al MAP”, inserita nel programma 2026 di Archivi Futuri.

Un viaggio tra swing, jazz e grandi classici

Lo spettacolo propone un percorso musicale tra alcuni dei brani più celebri del repertorio italiano e internazionale degli anni del boom economico. Sul palco Patrick Mittiga & The Swing Crew accompagneranno il pubblico in un viaggio tra swing, jazz ed evergreen senza tempo, con omaggi a grandi interpreti e autori come Frank Sinatra, Domenico Modugno, Fred Buscaglione e Renato Carosone.

La formazione, rinnovata nel 2023, si caratterizza per una forte presenza scenica e per un repertorio capace di coinvolgere pubblici diversi, alternando eleganza e leggerezza in un racconto musicale che richiama il fascino della Dolce Vita.

Ingresso libero e piano alternativo in caso di pioggia

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Castiglione Olona all’interno del cartellone 2026 di “Musica nelle Residenze Storiche” e sarà a ingresso libero.

In caso di maltempo il concerto verrà trasferito negli spazi di Palazzo Branda Castiglioni. Poiché i posti disponibili saranno limitati, sarà necessario prenotare contattando l’Ufficio Cultura al numero 0331.858301.

Apertura serale straordinaria del MAP

La serata offrirà anche un’occasione speciale per visitare il Museo Arte Plastica. Dalle ore 18 alle 20.30 il museo resterà infatti aperto in via straordinaria per consentire al pubblico di scoprire la mostra “Marinella Pirelli al MAP”, inserita nel programma della quarta edizione di Archivifuturi – Festival degli Archivi del Contemporaneo.

Un’opportunità per unire arte e musica in uno dei luoghi più suggestivi del borgo storico di Castiglione Olona.